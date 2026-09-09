Пекельний арсенал та культові образи
Спеціальна святкова подія The Haunting розпочнеться 17 вересня, а вже 24 вересня у грі з'явиться перепустка з тематичним контентом. Головною окрасою оновлення стане оперативник Doom Slayer, натхненний грою Doom: The Dark Ages, а також класичний вигляд Doomguy із перших ігор дев'яностих років, пише IGN.
Гравці зможуть озброїтися фірмовим дробовиком M10 Breacher, катаною Crucible та нищівною гарматою BFG. Окрім цього, у грі з'явиться нічна версія карти Avalon, оновлені зомбі-режими та нові локації для запеклих боїв.
Безкоштовні подарунки та преміальні бонуси
Автори гри розділили перепустку події на два рівні:
- У безкоштовному варіанті за виконання завдань можна отримати скіни дослідників UAC, емоції, наліпки та гармати Roc калібру 20 міліметрів.
- Щоб відкрити самого винищувача демонів, креслення зброї та анімовані емблеми, доведеться придбати преміальну перепустку, яка коштуватиме близько 10 доларів. Додатково у магазині з'явиться набір із косметичними предметами в стилі головних антагоністів серії, зокрема Мародера та Ікони Гріха.
Фінальний сезон перед новою епохою
Цей захід стане останнім великим оновленням для проєкту перед виходом Modern Warfare 4 у жовтні. Попри складний запуск і сильну конкуренцію з боку Battlefield 6, автори намагалися регулярно виправляти гру та враховувати побажання гравців. Новий кросовер вже отримав схвальні відгуки від фанатів серії.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram