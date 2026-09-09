Call Of Duty отримає нову колаборацію з Doom

Гравці Call of Duty: Black Ops 7 отримають масштабне поповнення в останньому сезоні перед виходом нової частини франшизи. Розробники підготували кросовер із легендарним шутером Doom, додавши культового персонажа та його фірмовий арсенал.

Пекельний арсенал та культові образи

Спеціальна святкова подія The Haunting розпочнеться 17 вересня, а вже 24 вересня у грі з'явиться перепустка з тематичним контентом. Головною окрасою оновлення стане оперативник Doom Slayer, натхненний грою Doom: The Dark Ages, а також класичний вигляд Doomguy із перших ігор дев'яностих років, пише IGN.

Гравці зможуть озброїтися фірмовим дробовиком M10 Breacher, катаною Crucible та нищівною гарматою BFG. Окрім цього, у грі з'явиться нічна версія карти Avalon, оновлені зомбі-режими та нові локації для запеклих боїв.

Безкоштовні подарунки та преміальні бонуси

Автори гри розділили перепустку події на два рівні:

У безкоштовному варіанті за виконання завдань можна отримати скіни дослідників UAC, емоції, наліпки та гармати Roc калібру 20 міліметрів.

Щоб відкрити самого винищувача демонів, креслення зброї та анімовані емблеми, доведеться придбати преміальну перепустку, яка коштуватиме близько 10 доларів. Додатково у магазині з'явиться набір із косметичними предметами в стилі головних антагоністів серії, зокрема Мародера та Ікони Гріха.

Фінальний сезон перед новою епохою

Цей захід стане останнім великим оновленням для проєкту перед виходом Modern Warfare 4 у жовтні. Попри складний запуск і сильну конкуренцію з боку Battlefield 6, автори намагалися регулярно виправляти гру та враховувати побажання гравців. Новий кросовер вже отримав схвальні відгуки від фанатів серії.