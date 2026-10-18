Битва 3D-сканування – геймери посперечалися через зовнішність Мадса Міккельсена в іграх

Спалахнула палка дискусія довкола віртуальних протеже актора Мадса Міккельсена. Геймери влаштували порівняння технологій 3D-сканування між новою Call of Duty та культовою Death Stranding.

Вихід Modern Warfare 4, де головного антагоніста зіграв данський актор, змусив геймерів у соцмережах серйозно дискутувати про те, кому вдалося краще передати гру маестро через технології "motion capture", інформує 24 Канал.

Хто краще відтворив обличчя голлівудської зірки

Суперечка розгорілася після того, як користувач @2000meters у соцмережі X оприлюднив порівняльні кадри персонажів Міккельсена із Modern Warfare 4 та Death Stranding.

Mads Mikkelsen in MW4 vs Death Stranding https://t.co/4xnzYAeOB6 — Cam ? | MW4 SPOILERS (@2000meters) October 17, 2026

Частина спільноти здивувалася тому, що розробники з Infinity Ward створили детальнішу та реалістичнішу модель персонажа. Гравці відзначили високу точність мікрозморшок, деталізацію шкіри та просунуту систему освітлення.

Іронія в тому, що Infinity Ward краща у скануванні обличчя, ніж Хідео Кодзіма з доступом до інструментів Sony,

– прокоментував користувач мережі X під ніком tactmedic52.

Однак чимало геймерів одразу заступилися за відомого японського геймдизайнера та вказали на суттєву різницю в контексті створення обох проєктів. Кодзіма розробляв першу частину Death Stranding для консолі PlayStation 4 на старішому рушії. Гра з'явилася на ринку ще у 2019 році, тоді як Modern Warfare 4 уособлює технології 2026 року та працює на сучасних потужностях.

Крім того, користувачі звернули увагу на колосальний розрив у фінансуванні. Виробничий бюджет сучасної Call of Duty перевищує 300 мільйонів доларів, тоді як Kojima Productions мала у своєму розпорядженні близько 100 мільйонів доларів. Також експерти спільноти підкреслили, що ключову роль у сприйнятті графіки відіграють розширене динамічне освітлення та сучасний рендеринг, а не лише якість самого 3D-сканування.

Це сім років різниці, і він постарів,

– додав користувач із ніком toastydeagle.

Попри все, ця ситуація демонструє, як стрімко розвиваються технології фотореалізму в сучасних відеоіграх.

Трейлер CoD Modern Warfare 4: дивіться відео

Порівняння двох проєктів доводить, що навіть найякісніші моделі минулих років поступаються сучасним розробкам завдяки прогресу в роботі зі світлом та деталізації шейдерів. У підсумку геймери отримують все більш переконливих віртуальних персонажів.