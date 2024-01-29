Футуристичний екшен міг вийти на початку 2010-их замість Call of Duty: Ghosts. Гру з кодовою назвою NX1 розробляла студія Neversoft, яка закрилася в 2014 році.

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Невипущена гра Call of Duty

Дія шутера мала відбуватися, зокрема, у космосі на місячній базі. В опублікованому відео показана місія на Місяці – у ній автори експериментували з гравітацією, щоб опанувати рушії.

Колишній розробник Call of Duty Брайан Брайт підтвердив справжність геймплею. Саме він і розповів, що в показаних кадрах зображена місія на Місяці.

Геймплей покинутої гри Call of Duty: дивіться відео

До слова, нова Call of Duty вийде восени 2024 року, а її дія, якщо вірити чуткам, розгорнеться на початку 1990-х років під час війни в Перській затоці. Над грою працює студія Treyarch.