Call of Duty Modern Warfare 2 лише готується до релізу, але мережа вже повниться чутками про те, що очікує геймерів у майбутній грі, повідомляє 24 канал.

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Серед іншого, особливу увагу привертають дані, що їх оприлюднив у твітері інсайдер під псевдонімом TheGhostOfHope.

Згідно з його інформацією до Call of Duty на вогник завітають відомі футболісти, а відбудеться це у рамках спеціального DLC, присвяченого чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі.

Основним доказом цьому інсайдер називає знайдені дата майнерами в бета-версії гри імена неанонсованих оперативників:

Aksel

Connor

Gromsco

Klaus

Luna

Messi

Neymar

Pogba

Reyes

Roze

Отож, серед зірок футболу, що засвітяться у Call of Duty очікують побачити форвардів ПСЖ Ліонеля Мессі та Неймара й півзахисника туринського Ювентуса Поля Погба.

Численні інсайдери також підтвердили легітимність списку. Однак без офіційного підтвердження від Activision Blizzard як геймерам так і шанувальникам футболу не залишається нічого іншого, окрім як чекати. На щастя, цьогорічний чемпіонат світу з футболу вже не за горами та стартуватиме 20 листопада.

Зауважте, реліз Call of Duty Modern Warfare 2 і Warzone 2 планується 28 жовтня і 16 листопада 2022 року відповідно.