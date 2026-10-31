Творці Modern Warfare 4 втрапили в гучний скандал через реальні відео з Сеула

Компанія Activision опинилася в центрі скандалу через використання справжніх відеокадрів трагедії в Сеулі у грі Call of Duty: Modern Warfare 4.

Розробники вставили реальні репортажі з місця загибелі людей у вигаданий сюжет в грі, що швидко викликало бурхливу хвилю невдоволення, повідомляє BBC.

Справжня катастрофа заради віртуального сюжету

Мова про використання у Modern Warfare 4 документальних кадрів із району Ітхевон у Сеулі, де 29 жовтня 2022 року під час святкування Геловіну сталася тиснява, яка забрала життя 160 людей, а ще 196 осіб отримали травми.

Їх можна було побачити у фіналі першої місії гри, де розробники показували новинні кадри з реальними медиками, які робили серцево-легеневу реанімацію, та мішки з тілами загиблих на вулицях міста

Ці відео трагедії використали для ілюстрації вигаданого нападу Північної Кореї, стилізувавши їх під потреби гри.

Ми не можемо не відчувати жаху від того, що хаотичну та відчайдушну сцену, в якій громадяни робили серцево-легеневу реанімацію, а жертви лежали на морозній вулиці, використали для створення гри,

– прокоментували представники Асоціації родин загиблих в Ітхевоні.

Згодом у Activision запевнили, що не мали на меті применшити значення трагедії або зневажити пам'ять про неї. Компанія висловила співчуття сім'ям і видалила чутливі кадри.

Попри це, родичі загиблих зазначили, що Activision так і не вибачилася перед ними особисто, тож дискусія щодо меж етики у відеоіграх продовжує набирати обертів.

Тим часом південнокорейський політик Хан Дон Хун закликав президента країни Лі Чже Мьона зіграти в Call of Duty: Modern Warfare 4 аби показати реальну загрозу війни.