Президента Кореї закликали пограти у Modern Warfare 4, щоб зрозуміти, що таке війна

Що саме сказав політик

Про заклик Хана Дон Хуна пише IGN. Політик наголосив, що країна має заздалегідь готуватися до будь-яких сценаріїв, а не просто сподіватися, що вони ніколи не стануться.

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Він також відповів критикам гри, які закидають їй показ повномасштабної війни між двома Кореями. На його думку, такий сюжет має стати сигналом для перевірки, чи готова країна до подібного розвитку подій.

Сподіваюся, що образ Сеула, перетвореного на попіл, залишиться в грі як вигадка– прокоментував політик Хан Дон Хун.

Що відбувається в сюжеті гри

Modern Warfare 4 починається з того, що південнокорейські солдати патрулюють вулиці міста. Потім електромагнітний імпульс вимикає все живлення в районі. Північнокорейська армія обстрілює місто ракетами, висаджує десант і наступає через мережу тунелів. Це суцільний хаос, схожий на несподіване вторгнення Росії в Америку в оригінальній Modern Warfare 2, що вийшла у 2009 році.

Половина сюжету присвячена боротьбі південнокорейських військ, які намагаються відбити наступ КНДР. Вони опиняються в безнадійному становищі, значною мірою через нову проривну технологію, що миттєво виводить з ладу оборонні системи.

Окремий режим гри відбувається в демілітаризованій зоні, реальній території на кордоні двох Корей. Гравець досліджує її, виконує місії, добуває здобич і дізнається більше про історію гри.

Чому збіг із реальністю лякає

Автор IGN називає сюжет дивно вчасним. Минулого тижня з'явилися повідомлення, що лідер КНДР Кім Чен Ин нібито впав у кому або навіть помер. Їх спростували. Водночас сестра лідера Кім Йо Чжон погрожувала Південній Кореї.

У грі представлена боротьба за владу в північнокорейській еліті: вона завершується тим, що сестра верховного лідера отримує командування та починає війну проти Півдня.

Гра вийшла минулого тижня, тож фанатам було важко не помітити моторошних паралелей між вигаданим сюжетом і реальною ситуацією.

Як оцінили гру

IGN поставило Modern Warfare 4 сім балів із десяти. Рецензенти зауважили, що мультиплеєр відчувається занадто знайомим, але кампанія покращує загальне враження від гри. На їхню думку, гра заслуговує на місце серед найкращих останніх частин серії.