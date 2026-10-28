Президента Кореи призвали поиграть в Modern Warfare 4, чтобы понять, что такое война

Что именно сказал политик

Об обращении Хана Дон Хуна пишет IGN. Политик подчеркнул, что страна должна заранее готовиться к любым сценариям, а не просто надеяться, что они никогда не произойдут.

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Он также ответил критикам игры, которые упрекают ее в показе полномасштабной войны между двумя Кореями. По его мнению, такой сюжет должен стать сигналом для проверки, готова ли страна к подобному развитию событий.

Надеюсь, что образ Сеула, превращенного в пепел, останется в игре лишь вымыслом– прокомментировал политик Хан Дон Хун.

Что происходит в сюжете игры

Modern Warfare 4 начинается с того, что южнокорейские солдаты патрулируют улицы города. Затем электромагнитный импульс отключает все электроснабжение в районе. Северокорейская армия обстреливает город ракетами, высаживает десант и наступает через сеть туннелей. Это сплошной хаос, похожий на неожиданное вторжение России в Америку в оригинальной Modern Warfare 2, вышедшей в 2009 году.

Половина сюжета посвящена борьбе южнокорейских войск, пытающихся отразить наступление КНДР. Они оказываются в безнадежном положении, во многом из-за новой прорывной технологии, мгновенно выводящей из строя оборонительные системы.

Отдельный режим игры разворачивается в демилитаризованной зоне – реальной территории на границе двух Корей. Игрок исследует ее, выполняет миссии, добывает трофеи и узнает больше об истории игры.

Почему совпадение с реальностью пугает

Автор IGN называет сюжет удивительно своевременным. На прошлой неделе появились сообщения о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын якобы впал в кому или даже умер. Их опровергли. В то же время сестра лидера Ким Йо Чжон угрожала Южной Корее.

В игре показана борьба за власть в северокорейской элите: она заканчивается тем, что сестра верховного лидера получает командование и начинает войну против Юга.

Игра вышла на прошлой неделе, поэтому фанатам было трудно не заметить жутких параллелей между вымышленным сюжетом и реальной ситуацией.

Как оценили игру

IGN поставило Modern Warfare 4 семь баллов из десяти. Рецензенты отметили, что мультиплеер кажется слишком знакомым, но кампания улучшает общее впечатление от игры. По их мнению, игра заслуживает места среди лучших последних частей серии.