Помилка на борту: у США обговорення Call of Duty сприйняли як загрозу теракту

Звичайна розмова про відеогру в аеропорту Каліфорнії переросла у масштабну тривогу та евакуацію літака. Деталі курйозного випадку – у матеріалі.

Пасажири одного з бортів та навіть поліція сприйняли обговорення віртуального бою в Call of Duty як реальну загрозу теракту, інформує CBS Los Angeles.

Геймерські терміни та перевірка поліції

Інцидент стався у неділю увечері, 8 листопада 2026 року, в міжнародному аеропорту Онтаріо в Каліфорнії.

Літак авіакомпанії Frontier Airlines готувався до відльоту, коли один із пасажирів почув уривки розмови свого сусіда через FaceTime.

У бесіді виразно лунали слова "бомба" та "вибух", що змусило пильного попутника негайно повідомити екіпаж авіалайнера.

Спецслужби зреагували миттєво та вжили запобіжних заходів. Поліцейські негайно евакуювали всіх людей з борту літака та повністю очистили східне крило другого термінала аеропорту. Разом із цим правоохоронці затримали пасажира, який вживав підозрілі слова під час відеодзвінка.

Під час допиту затриманий пояснив, що грав у популярний мережевий шутер Call of Duty та ділився враженнями від ігрового процесу зі своїм другом. Словосполучення про вибухи та бомби стосувалися лише подій у віртуальному світі.

Спеціалісти провели ретельну перевірку повітряного судна, проте жодних вибухових речовин чи небезпечних предметів не знайшли. Поліція встановила, що чоловік не вчиняв жодного злочину.

Після завершення огляду правоохоронці дозволили усім пасажирам, включно із затриманим геймером, повернутися на борт та продовжити рейс.

Як наслідок, курйозна ситуація лише принесла збитки аеропорту. Якщо врахувати евакуацію цілого крила термінала, додаткову роботу служб безпеки та затримку рейсу на 1-2 години, загальні операційні витрати за один такий інцидент зазвичай становлять від кількох десятків тисяч до понад 100 000 доларів.