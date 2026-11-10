Ошибка на борту: в США обсуждение Call of Duty приняли за угрозу террористического акта

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Пассажиры одного из самолетов и даже полиция восприняли обсуждение виртуального боя в Call of Duty как реальную угрозу террористического акта, сообщает CBS Los Angeles.

Геймерские термины и проверка полиции

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 8 ноября 2026 года, в международном аэропорту Онтарио в Калифорнии.

Самолет авиакомпании Frontier Airlines готовился к вылету, когда один из пассажиров услышал отрывки разговора своего соседа через FaceTime.

В разговоре отчетливо звучали слова "бомба" и "взрыв", что заставило бдительного попутчика немедленно сообщить об этом экипажу авиалайнера.

Спецслужбы отреагировали мгновенно и приняли меры предосторожности. Полицейские немедленно эвакуировали всех людей с борта самолета и полностью очистили восточное крыло второго терминала аэропорта. При этом правоохранители задержали пассажира, который произносил подозрительные слова во время видеозвонка.

Во время допроса задержанный объяснил, что играл в популярный сетевой шутер Call of Duty и делился впечатлениями от игрового процесса со своим другом. Фразы о взрывах и бомбах касались исключительно событий в виртуальном мире.

Специалисты провели тщательную проверку воздушного судна, однако никаких взрывчатых веществ или опасных предметов не обнаружили. Полиция установила, что мужчина не совершал никакого преступления.

По завершении досмотра правоохранители разрешили всем пассажирам, включая задержанного геймера, вернуться на борт и продолжить рейс.

В результате эта курьезная ситуация принесла убытки только аэропорту. Если учесть эвакуацию целого крыла терминала, дополнительную работу служб безопасности и задержку рейса на 1–2 часа, общие операционные расходы за такой инцидент обычно составляют от нескольких десятков тысяч до более 100 000 долларов.