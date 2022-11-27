Call of Duty: Warzone 2 вийшла 16 листопада – приблизно через 20 днів після запуску Call of Duty: Modern Warfare 2 28 жовтня. Тобто з моменту виходу гри не минуло й двох тижнів.

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Кумедні хакери в Call of Duty: Warzone 2

Ще раніше фанат поділився роликом із Call of Duty: Modern Warfare 2, на якому показано, як його опонент використовує чіти в грі. У цьому відео схоже, що інший гравець використовує стіни, щоб з надзвичайною точністю визначити місцеперебування своїх ворогів.

Тепер інший користувач поділився відео, на якому показано, як ворожий гравець летить у човні в Call of Duty: Warzone 2. Натрапивши на човен, геймер перемикається на гвинтівку з оптичним прицілом, щоб краще розглянути супротивника.

Він з усіх намагається стежити за човном, а в підсумку стає свідком того, як двоє суперників стрибають з парашутами одразу після того, як човен вибухнув.

Згодом цей користувач розповів, що хакери знайшли його відео на ютубі та запросили до гри. Схоже, що один із опонентів зробив хак, і він не продається.

Користувач зізнався, що хоче керувати човном, але інші гравці попереджають, що такі дії можуть призвести до постійного блокування Call of Duty: Warzone 2. Co2Scorpick сподівається, що літучий човен був збоєм, а не хаком.