"Залізуть у будь-яку вентиляцію": у Call of Duty: Warzone може з'явитися культовий кіногерой

Розробники Call of Duty: Warzone поділилися рекламою однієї фірми у твітері. Геймери думають, що вони просто натякають на появу у цій грі ще одного культового героя бойовиків.

Кілька днів тому ми вже розповідали про оригінальний натяк від розробників Call of Duty: Warzone. Якщо коротко, то автори цієї гри поділилися вражаючою статистикою одного гравця. Щоправда, геймери швидко їх розкусили та здогадалися, що вони натякають на появу Джона Рембо у їхній грі. Найцікавіше, що розробники на цьому не збираються зупинятися.

Детальніше про Рембо Оригінальний натяк від розробників: у Call of Duty: Warzone може з'явитися культовий кіногерой

Варто нагадати, що у третьому сезоні цієї відеогри геймерів відправили у вісімдесяті роки, у часи Call of Duty: Black Ops Cold War. Новий Верданськ виконаний у стилістиці цих років, а сюжетно ці ігри вже навіть переплітаються. Напевно, більшість геймерів вже давно зрозуміла, що цей сезон буде повністю присвячений різноманітній зброї, речам чи героям з минулого. А останні анонси та пости від розробників лише підтверджують ці здогадки.

Кілька днів тому офіційний акаунт Call of Duty у твітері відреагував задумливим емодзі на повідомлення одного фаната. Останній відзначив, що під тематику вісімдесятих підходять такі герої: Джон Рембо, Термінатор та Чак Норріс. Першого вони вже приховано анонсували, але про інших двох інформації поки немає. Щоправда, вже з'явився прихований натяк на героя Брюса Вілліса із серії фільмів "Міцний горішок".

У твітері розробники поділилися електронною адресою фірми, яка займається очищенням вентиляційних шахт. Напевно, всі мають пам'ятати сцену з першого фільму, де Джон Макклейн пролазив через вузький повітропровід. Цікаво, що розробники навіть створили окремий сайт цієї фірми, на якому можна знайти чимало відсилок до серії фільмів "Міцний горішок".

Наприклад, назва фірми "Nakatomi Duct Cleaning" це відсилка на однойменний хмарочос з першого фільму. Також цікаво, що буква "N" зображена у вигляді запальнички, яку можна помітити у вже згаданій раніше сцені. Є ще натяки на англомовну назву фільму ("Die Hard"), рік виходу цієї стрічки (1988) та відому фразу Джона Макклейна ("Yippee ki yay").

Поки розробники лише займаються натяками, а жодної офіційної інформації ще не з'являлося. Дуже ймовірно, що це не останній подібний анонс, а герої культових бойовиків просто завітають у Call of Duty: Warzone разом, а не поодинці. Геймерам залишається лише чекати та сподіватися, що це станеться вже найближчим часом.

Реклама фірми "Nakatomi Duct Cleaning" / Фото твітер Call of Duty