Несколько дней назад мы уже рассказывали об оригинальном намеке от разработчиков Call of Duty: Warzone. Если вкратце, то авторы этой игры поделились впечатляющей статистикой одного игрока. Правда, геймеры быстро их раскусили и догадались, что они намекают на появление Джона Рэмбо в их игре. Самое интересное, что разработчики на этом не собираются останавливаться.

Подробнее о Рэмбо Оригинальный намек от разработчиков: в Call of Duty: Warzone может появиться культовый киногерой

Стоит напомнить, что в третьем сезоне этой видеоигры геймеров отправили в восьмидесятые года, во времена Call of Duty: Black Ops Cold War. Новый Верданск выполнен в стилистике этих лет, а сюжетно эти игры уже даже переплетаются. Наверное, большинство геймеров уже давно поняло, что этот сезон будет полностью посвящен разнообразному оружию, вещам или героям из прошлого. А последние анонсы и посты от разработчиков только подтверждают эти догадки.

Несколько дней назад официальный аккаунт Call of Duty в твиттере отреагировал задумчивым эмодзи на сообщение одного фаната. Последний отметил, что к тематике восьмидесятых подходят такие герои: Джон Рэмбо, Терминатор и Чак Норрис. Первого они уже скрыто анонсировали, но о других двух информации пока нет. Правда, уже появился скрытый намек на героя Брюса Уиллиса из серии фильмов "Крепкий орешек".

В твиттере разработчики поделились электронным адресом фирмы, которая занимается очисткой вентиляционных шахт. Наверное, все должны помнить сцену из первого фильма, где Джон Макклейн пролезал через узкий воздуховод. Интересно, что разработчики даже создали отдельный сайт этой фирмы, на котором можно найти немало отсылок к серии фильмов "Крепкий орешек".

Например, название фирмы "Nakatomi Duct Cleaning" это отсылка на одноименный небоскреб с первого фильма. Также интересно, что буква "N" изображена в виде зажигалки, которую можно заметить в уже упомянутой ранее сцене. Есть еще намеки на англоязычное название фильма ("Die Hard"), год выхода этой ленты (1988) и известную фразу Джона Макклейна ("Yippee ki yay").

Пока разработчики только занимаются намеками, а никакой официальной информации еще не появлялось. Очень вероятно, что это не последний подобный анонс, а герои культовых боевиков просто нагрянут в Call of Duty: Warzone вместе, а не поодиночке. Геймерам остается только ждать и надеяться, что это произойдет в ближайшее время.

Реклама фирмы "Nakatomi Duct Cleaning" / Фото твиттер Call of Duty