Несколько недель назад в популярной видеоигре Call of Duty: Warzone прошло масштабное тематическое событие и начался третий сезон. Разработчики обновили игровую карту, а также отметили, что подготовили немало интересных сюрпризов. Кажется, первый такой "презент" уже на подходе.

Актуально Самое популярное оружие в Call of Duty: Warzone – рейтинг

Сначала стоит напомнить, что разработчики решили отправить игроков в восьмидесятые года, во времена Call of Duty: Black Ops Cold War. Сейчас эти игры сюжетно переплетаются, а все геймеры даже могут получить бесплатный скин измученного Адлера. Наверное, можно предположить, что весь этот сезон будет посвящен разнообразному оружию, вещам или героям из прошлого. А последний скрытый анонс от разработчиков Call of Duty: Warzone лишь подтверждает эту догадку.

В твиттере авторы этой игры поделились интересной информацией об игроке с никнеймом SURVIVORJOHN#1009062 и поинтересовались у пользователей, встречались ли они с ним. Также разработчики добавили впечатляющую статистику этого "геймера". Согласно этим данным, этот пользователь сыграл 5 матчей за 7 часов, и все выиграл. Самое интересное, что он ни разу не умер, но сделал 552 убийства. Понятно, что повторить что-то похожее в игре Call of Duty: Warzone почти нереально. Поэтому поклонники сразу догадались, что авторы просто намекают на какого-то популярного героя.

Оказалось, что это всем известный Джон Рэмбо, а разработчики просто привели его статистику из фильмов. На просмотр этих 5 лент нужно потратить уже упомянутые 7 часов, а с количеством убийств и смертей все и так понятно. Напомним, что фильмы этой франшизы выходили в период с 1982 по 2019 год, а главного героя во всех частях сыграл американский актер Сильвестр Сталлоне.

Самое интересное, что официальный аккаунт Call of Duty в твиттере также отметил еще один интересный твит. Автор последнего написал, что под нынешнюю тематику восьмидесятых идеально подходят такие герои: Джон Рэмбо, Терминатор и Чак Норрис. Возможно, герой Сильвестра Сталлоне станет лишь первым из этой тройки. Напоследок стоит отметить, что осталось только дождаться официального анонса от разработчиков из Raven Software.

Невероятная статистика "геймера" с никнеймом SURVIVORJOHN#1009062 / Фото твиттер Call of Duty