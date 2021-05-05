Старт третьего сезона Call of Duty: Warzone принес в игру ряд существенных изменений. Хотя наиболее очевидным и важным из них может показаться обновление карты Верданск, новый сезон наконец-то сильно потряс "мету" игры и позволил игрокам экспериментировать с подбором снаряжения. Вашему вниманию 10 самых популярных "ганов" в Warzone, по состоянию на 5 мая.

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Первая пятерка самого популярного оружия в игре выглядит следующим образом (показатель % указывает на соотношение игроков, предпочитающих это оружие другому):

10. Винтовка M4A1 – 3.9%

Винтовка M4A1 – 3.9% 9. Пистолет-пулемет LC10 – 4.0%

Пистолет-пулемет LC10 – 4.0% 8. Винтовка Grau 5.56 – 4.7%

Винтовка Grau 5.56 – 4.7% 7. Винтовка Kilo 141 – 5.2%

Винтовка Kilo 141 – 5.2% 6. Винтовка FARA 83 – 5.2%

5. Пистолет-пулемет MAC-10 – 5.3%

Mac 10 в Warzone / изображение dexerto

Его величество MAC-10, пожалуй, лучший SMG в Warzone прямо сейчас. Его доминация была бесспорной во 2 сезоне, но небольшой "нерф" с началом 3 сезона и всплеск популярности LC10 немного ослабили его позиции.

Несмотря на это он все еще может похвастаться мизерной отдачей, большой огневой мощью и невероятной скоростью стрельбы, что делает его, бесспорно, лучшим, среди прочего "вторичного" оружия в игре.

4. Винтовка FFAR 1 – 5.8%

FFAR 1 в Warzone / изображение bestgamingsettings.com

FFAR – это оружие, которое наряду с MAC-10 было выбором номер 1 подавляющего числа игроков во 2 сезоне и позволяло уверенно себя чувствовать в перестрелках практически на любом расстоянии. К тому же ее высокая скорость стрельбы означала, что точные выстрелы могут измельчить противников на фарш за считанные секунды.

С выходом 3 сезона, балансировка "мети" от разработчиков из Raven взяла свое, повалив FFAR1 с первого на четвертое место в этом списке. Это все еще очень хороший вариант, но уже совсем не тот "локомотив", что еще в прошлом сезоне безоговорочно крушил врагов.

3. Винтовка Krig 6 – 6.3%

Krig 6 в Warzone / изображение dexerto

Автомат Krig 6 хорошо знаком любым поклонникам профессиональной сцены Call of Duty. После своего появления он стал одним из лучших видов оружия в Black Ops Cold War, а в 3 сезоне добрался до Warzone, где также полюбился многим геймерам.

Пожалуй, единственный его недостаток – достаточно низкая скорость стрельбы, однако маленькая отдача и огромная огневая мощь (повышенная в обновлении от 22 апреля) значат, что это очень хороший вариант для тех, кто уверен в своем мастерстве и опирается на точность, а не количество выстрелов.

2. Винтовка CR-56 AMAX – 9.5%

CR-56 AMAX вWarzone / изображение dexerto

Этот недооцененный "ган" долго пылился в арсенале игроков Warzone, однако с небольшими правками от разработчиков, Amax медленно набирал популярность и достиг ее пика после запуска 3 сезона.

Его огневая мощь позволяет быстро расправляться с соперниками, а с помощью правильных "обвесов" отдачу от стрельбы можно практически свести на нет. Если вы уверенно справлялись с винтовками FFAR и Kilo, то вам будет достаточно легко усвоить его модель отдачи, чтобы раскрыть весь убийственный потенциал.

1. Снайперская винтовка Kar98k – 13.5%

Kar98k в Warzone / изображение pcgamesn

С огромным отрывом именно немецкая снайперская винтовка Kar98k является первым выбором игроков Call of Duty: Warzone.

Kar98k – одна из самых быстрых снайперских винтовок в игре. Возможность сломать броню всего лишь одним выстрелом и поддерживать постоянное давление на оппонентов благодаря невероятной мобильности, что собственно дарит ее скорость – невероятно важно в Warzone. К тому же даже если вы промажете несколько выстрелов подряд, скорость Kar98k и это вам простит.

Единственным существенным недостатком этой немецкой винтовки является падение пули, что существенно ограничивает дальность ее стрельбы, однако при соответствующей подготовке можно осуществлять даже очень дальние выстрелы.