Старт третього сезону Call of Duty: Warzone приніс у гру низку суттєвих змін. Хоча найбільш очевидною та важливою з них може здатись оновлення мапи Верданськ, новий сезон нарешті добряче струсонув "мету" гри та дозволив гравцям експериментувати з підбором спорядження. До вашої уваги 10 найпопулярніших "ганів" у Warzone, станом на 5 травня.

Корисно Найкращий комплект зброї для 3 сезону Warzone: збірки PPSh та Swiss K31

Перша п'ятірка найпопулярнішої зброї у грі виглядає наступним чином (показник % вказує на співвідношення гравців, що обирають цю зброю з-поміж іншої):

10. Гвинтівка M4A1 – 3.9%

Гвинтівка M4A1 – 3.9% 9. Пістолет-кулемет LC10 – 4.0%

Пістолет-кулемет LC10 – 4.0% 8. Гвинтівка Grau 5.56 – 4.7%

Гвинтівка Grau 5.56 – 4.7% 7. Гвинтівка Kilo 141 – 5.2%

Гвинтівка Kilo 141 – 5.2% 6. Гвинтівка FARA 83 – 5.2%

5. Пістолет-кулемет MAC-10 – 5.3%

Mac 10 у Warzone / зображення dexerto

Його величність MAC-10, мабуть, найкращий SMG у Warzone прямо зараз. Його домінація була беззаперечною у 2 сезоні, але невеличкий "нерф" з початком 3 сезону та сплеск популярності LC10 трохи послабили його позиції.

Попри це він все ще може похвалитися мізерною віддачею, великою вогневою міццю та неймовірною швидкістю стрільби, що робить його, безперечно, кращим, ніж будь-яка інша "вторинна" зброя в грі.

4. Гвинтівка FFAR 1 – 5.8%

FFAR 1 у Warzone / зображення bestgamingsettings.com

FFAR – це зброя, яка на ряду з MAC-10 була вибором номер 1 переважної кількості гравців у 2 сезоні та дозволяла впевнено себе почувати у перестрілках практично на будь-якій відстані. До того ж її висока швидкість стрільби означала, що точні постріли можуть подрібнити супротивників на фарш за лічені секунди.

З виходом 3 сезону, балансування "мети" від розробників з Raven взяло своє, поваливши FFAR1 з першого на четверте місце в цьому списку. Це все ще дуже хороший варіант, але вже зовсім не той "локомотив", що ще минулого сезону вщент трощив ворогів.

3. Гвинтівка Krig 6 – 6.3%

Krig 6 у Warzone / зображення dexerto

Автомат Krig 6 добре знайомий будь-яким шанувальникам професійної сцени Call of Duty. Після своєї появи він став одним із найкращих видів зброї у Black Ops Cold War, а у 3 сезоні дістався Warzone, де також полюбився багатьом геймерам.

Мабуть, єдиний його недолік – досить низька швидкість стрільби, проте маленька віддача та величезна вогнева міць (підвищена в оновленні від 22 квітня) означають, що це дуже хороший варіант, для тих, хто впевнений у своїй майстерності та опирається на точність, а не кількість пострілів.

2. Гвинтівка CR-56 AMAX – 9.5%

CR-56 AMAX у Warzone / зображення dexerto

Цей недооцінений "ган" довго припадав пилом в арсеналі гравців Warzone, проте з невеличкими правками від розробників, Amax повільно набирав популярність та досягнув її піку після запуску 3 сезону.

Його вогнева міць дозволяє вам швидко розправлятися з суперниками, а за допомогою правильних "обвісів" віддачу від стрільби можна практично звести нанівець. Якщо ви впевнено справлялися з гвинтівками FFAR і Kilo, то вам буде досить легко засвоїти його модель віддачі, щоб розкрити весь вбивчий потенціал.

1. Снайперська гвинтівка Kar98k – 13.5%

Kar98k у Warzone / зображення pcgamesn

З величезним відривом саме німецька снайперська гвинтівка Kar98k є першим вибором гравців Call of Duty: Warzone.

Kar98k – одна з найшвидших снайперських гвинтівок у грі. Можливість зламати броню всього лише одним пострілом та підтримувати постійний тиск на опонентів завдяки неймовірній мобільності, що власне дарує її швидкість – невимовно важливо в Warzone. До того ж навіть якщо ви промажете кілька пострілів поспіль, швидкість Kar98k і це вам пробачить.

Єдиним суттєвим недоліком цієї німецької гвинтівки є падіння кулі, що суттєво обмежує дальність її пострілів, проте за відповідної підготовки можливо здійснювати навіть дуже дальні постріли.