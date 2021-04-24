3 сезон Warzone начался, а это значит, что игроки наконец получили долгожданные изменения баланса и могут взять в руки новое оружие, чтобы испытать его на поле боя. Лучшие сборки двух новых винтовок – в материале.

Новый сезон Warzone не только принес поклонникам долгожданную смену карты Верданск, но и фактически "обнулил" мету игры, что позволяет игрокам в полной мере наслаждаться всем многообразием доступного оружия. В частности, новинками арсенала – автоматом PPSh и снайперской винтовкой Swiss K31.

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PPSh

PPSh в Warzone / изображение pcgamesn

Это знаковое оружие времен Второй мировой войны с молниеносно быстрой стрельбой и приличной дальностью, безусловно было одним из самых ожидаемых в новом сезоне. Есть ли у PPSh то, что нужно для свержения доминирования MAC-10 на короткой и средней дистанциях, еще предстоит выяснить, однако, при использовании правильной сборки, этот "ган" может существенно разозлить ваших противников.

Как разблокировать PPSh в Warzone

PPSh нужно разблокировать путем достижения 15 уровня боевого пропуска 3 сезона. Однако только разблокировать ее недостаточно, ведь вам предстоит доукомплектовать оружие лучшими "обвесами", чтобы реализовать весь убийственный потенциал. К счастью, мы подготовили сборку PPSh, которая отправит ваших врагов обратно в ГУЛАГ максимально быстро.

Лучшая сборка PPSh для Warzone

Лучшая сборка PPSh для Warzone / изображение dexerto

Muzzle: Spetsnaz Compensator

Spetsnaz Compensator Barrel: 14.9″ Reinforced Heavy

14.9″ Reinforced Heavy Stock: Marathon Stock

Marathon Stock Underbarrel: Spetsnaz Grip

Spetsnaz Grip Ammunition: 55 Rnd Drum

Вертикальная отдача PPSh может сделать эту винтовку достаточно тяжелой для контроля стрельбы, если у вас не установлены правильные крепления. Вот почему мы внесли в список и компенсатор Spetsnaz и Spetsnaz Grip, которые помогают уменьшить как вертикальную отдачу, так и горизонтальное колебание PPSh. Эти "обвесы" необходимы, если вы хотите избежать сильной отдачи, особенно в перестрелках на короткой дистанции.

Как и большинство SMG в Warzone, PPSh имеет определенные сложности с поражением целей на дальней дистанции. К счастью, добавленные 80% скорости пули и 18% урона от 14,9-дюймового усиленного тяжелого ствола, облегчают эту проблему. Хотя вы не будете способны попасть в игроков "на другой стороне карты", это даст вам дополнительную огневую мощь, необходимую для обезвреживания целей на более дальних рубежах.

PPSh в действии / изображение dexerto

Между тем Marathon Stock ускорит ваше время прицеливания после спринта – это значит, что вы сможете оставаться чрезвычайно мобильными, не жертвуя способностью нанести точный выстрел. Это отличный вариант для тех, кто любит агрессивно действовать против своих врагов и "пушить" их на всех парах.

Наконец, 55 Rnd Drum дает вам большое количество боеприпасов, чтобы иметь возможность перестрелять нескольких врагов сразу, не требуя постоянной перезарядки. PPSh может быстро "пережевывать" патроны благодаря своей высокой скорости стрельбы, поэтому наличие достойного боекомплекта является обязательным для любого нацеленного на успех игрока.

Swiss K31

Swiss K31 в Warzone / изображение charlieintel

Swiss K31 – это снайперская винтовка с болтовым затвором, которая предлагает бешеную точность и быстроту перезарядки, что позволяет искусным игрокам быстро выцеливать головы врагов.

Будет ли у нее то, что нужно для свержения HDR и получения короны лучшей снайперки Warzone также еще предстоит выяснить, но сейчас вы совершенно точно захотите испытать Swiss K31, а наша сборка вам в этом поможет.

Как разблокировать Swiss K31 в Warzone

Швейцарская снайперская винтовка K31 является вторым оружием, которое игроки разблокируют в 3 сезоне Warzone. Для этого вам нужно будет достичь 31 уровня в боевом пропуске.

Те, кто любит пользоваться винтовкой Kar98k Marksman, непременно захотят добавить в свой арсенал это убийственное оружие, из-за их сходства в определенных аспектах.

Лучшая сборка Swiss K31 для Warzone

Лучшая сборка Swiss K31 для Warzone / изображение theloadout

Muzzle: Wrapped Suppressor

Wrapped Suppressor Barrel: 24.9” Tiger Team

24.9” Tiger Team Optic: Axial Arms 3x

Axial Arms 3x Stock: Raider Stock

Raider Stock Rear Grip: Serpent Wrap

Как и для любой снайперской винтовки из Black Ops Cold War в Warzone, вам нужно установить Wrapped Suppressor. Этот "обвес" существенно увеличивает скорость пули и дальность поражения, что делает его необходимым для тех, кто хочет увеличить убойную дальность оружия, к тому же дополнительное подавление звука стрельбы поможет вам дольше оставаться незамеченными.

24,9-дюймовый ствол Tiger Team также является жизненно важным для использования Swiss K31. Этот ствол не только увеличивает общий урон и скорость пули винтовки, но и повышает скорость стрельбы и позволяет осуществить больше выстрелов в короткий промежуток времени, что чрезвычайно важно.

Swiss K31 на поле боя / изображение charlieintel

Далее идет Raider Stock и Serpent Wrap. Raider Stock, добавляет ловкости прицеливанию после спринта, что позволяет передвигаться быстрым темпом и агрессивно преследовать своих врагов. Serpent Wrap – значительно улучшает прицеливание, убирая лишнюю дрожь.

Наконец, оптика Axial Axial Arms 3x позволяет осуществлять наиболее точное прицеливание на средней и дальней дистанции.