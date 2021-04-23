В видеоигре Call of Duty: Warzone уже начался третий сезон. Разработчики представили обновленную карту Верданск и рассказали о других изменениях, которые уже появились в игре.

Третий сезон уже масштабно стартовал в популярной видеоигре Call of Duty: Warzone. Разработчики устроили особое тематическое событие и взорвали всем известный Верданск. После этого королевская битва отправилась в середину восьмидесятых годов.

Стоит начать с того, что геймеры теперь будут проводить свои соревновательные матчи на карте Верданск с 1984 года. За основу авторы взяли старую версию этой карты, но переделали большинство элементов. Поэтому сейчас этот город уже не выглядит как разрушенный или заброшенный. Разработчики решили изменить и время года с зимы на весну, а также серьезно обновили пять локаций на карте и добавили семь абсолютно новых. Конечно, они провели и своеобразную реставрацию многих достаточно стандартных мест (дома, магазины, автозаправочные станции).

Из интересного можно отметить недостроенный стадион, аналог радиолокационной станции "Дуга", соляные шахты и полностью функционирующий фуникулер. Размер общей карты разработчики решили не менять, потому что не захотели делать ее очень необычной для фанатов. В целом это обновление выглядит как классическая работа над ошибками или проверка определенных идей. Например, углы в комнатах сделали светлее, добавили больше окон в дома и еще немало других изменений, которые должны "оживить" карту.

Трейлер третьего сезона в Call of Duty: Warzone – видео

Полностью изменили и ГУЛАГ, поскольку теперь игрокам нужно будет соревноваться на достаточно просторной карте Standoff с Call of Duty Black Ops 2. Также в игре сейчас будет доступен режим Resurgence, в котором игроки возрождаются автоматически, если хотя бы один из членов их команды жив. А на острове Возрождения теперь можно создавать закрытые соревновательные матчи.

Также с этим обновлением в Call of Duty: Warzone появится новое оружие и оперативники с Black Ops Cold War. Из интересного еще можно отметить "нерф" некоторого оружия, например, FFAR1, M16, Tactical Rifle Charlie и пистолетов "Sykov". С полным списком всех обновлений и изменений в Call of Duty: Warzone можно ознакомиться по этой ссылке.

Рекламный трейлер третьего сезона в Call of Duty: Warzone – видео