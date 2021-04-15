Находчивый игрок Call of Duty: Warzone сумел одержать победу в матче, притворившись мертвым после того, как остальные члены его команды были побеждены. Смешное видео – в материале.

Игрок Warzone сумел спасти и выиграть матч для своей команды, когда казалось, что все уже потеряно, прибегнув к необычной тактике.

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Притвориться мертвым – вовсе не новая стратегия для Warzone, ведь ее "придумали" вскоре после запуска игры, однако она продолжает удивлять некоторых игроков. Все, что нужно сделать геймеру – это неподвижно лежать, предварительно выбросив все свое снаряжение на землю и надеяться, что враги не так умны, чтобы проверить "труп". Конечно, это не беспроигрышная стратегия, но когда она все-таки срабатывает, за этим невероятно весело наблюдать.

Пользователь Reddit conorlee93 опубликовал видео, в котором для игрока все начинается довольно плохо. Под натиском вражеской команды, которая ликвидировала всех его тиммейтов, наш герой вынужден отступать и даже признать поражение перед своими товарищам по команде через голосовой чат. К тому же геймер оказался в тисках, ведь и с другой стороны тоже надвигались враги.

Именно здесь пришло время для изобретательности. Игрок решил, что лучший шанс на выживание – выбросить все снаряжение и лечь на землю под открытым небом, притворившись мертвым. К большому удивлению, тактика сработала блестяще и две оставшиеся команды вели ожесточенную схватку между собой до тех пор, пока не остался только один вражеский агент. Именно в этот момент conorlee93 подхватил собственное оружие и уверенной стрельбой закончил матч, принеся для своей команды победу.

Между тем один из комментаторов к посту conorlee93 заявил, что когда он поделился подобным видео, оно получило много негативных реакций, а самого игрока называли кемпером и мошенником. Этот конкретный комментарий вызвал дискуссию о том, целесообразно ли использовать подобный трюк в Warzone. В конечном итоге сообщество сошлась во мнении, что в ситуациях подобных к видео Conorlee93, это не мошенничество, а умная тактика, ведь игрок остался наедине против массы соперников на открытом пространстве, а не ждал врага где-то в темных закоулках зданий.

Итак, существует немало тактик для победы в матче Warzone, однако эта однозначно одна из самых зрелищных.