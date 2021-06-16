Кілька днів тому компанія Activision представила трейлер четвертого сезону у Call of Duty: Warzone. Стартує він вже 17 червня, а детальна інформація про цю подію вже з'явилася на офіційному сайті гри.

Цікаво Хайлайт мрії: геймер вразив майстерним пострілом з арбалета у Call of Duty: Warzone – відео

Варто розпочати з того, що розробники знову змінили Верданськ, щоправда, не так кардинально. На мапі з'явиться нова локація, де можна буде побачити уламки супутника, а також якісь таємничі червоні двері. Можливо, вони будуть використовуватися для швидкісного переміщення (аналог телепортів). Також цікаво, що автори знову змінили ГУЛАГ, а тепер гравці будуть сходитися на зменшеній версії мапи Hijacked.

Місце падіння супутника / Фото портал Call of Duty

Таємничі червоні двері / Фото портал Call of Duty

Новий ГУЛАГ / Фото портал Call of Duty

Зрозуміло, що зі стартом четвертого сезону у Call of Duty: Warzone з'явиться й нова зброя. У відеогру додадуть наступне озброєння: ручний кулемет MG 82, "цвяхомет", пістолет-кулемет OTs 9, штурмову гвинтівку C58 та булаву. А також у Call of Duty: Warzone завітають й нові оперативники: Jackal, Salah, та Weaver.

Jackal / Фото портал Call of Duty

Salah / Фото портал Call of Duty

Weaver / Фото портал Call of Duty

Щоправда, найцікавішим нововведення може стати поява мотоцикла у цій популярній королівській битві. Загалом розробники відзначили його маневреність та швидкість (найшвидший у грі), а також додали, що на ньому можна буде навіть виконувати трюки у повітрі.

Мотоцикл / Фото портал Call of Duty

З цікавого ще варто відзначити, що у грі залишається й хмарочос Nakatomi Plaza, щоправда, без відповідного брендування. Також на старті сезону у відеогрі буде доступний режим Resurgence Mini, а трохи згодом Payload. З повним списком всіх оновлень та змін у Call of Duty: Warzone можна ознайомитися за цим посиланням.

Трейлер четвертого сезону у Call of Duty: Warzone – відео