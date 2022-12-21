Нерідко можна побачити, як стримери надто збуджуються під час гри. Ми бачили, як гравці ламають клавіатури, столи і навіть завдають собі нестерпного болю.

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Зламане коліно під час гри в Call of Duty Warzone

Інцидент трапився ще в серпні 2021 року. Тоді стример TheDannyHammer помер у грі Call of Duty Warzone. Він встав і почав кричати на свого напарника за те, що той його не прикрив.

За кілька секунд він перекинувся на землю й почав плакати від болю. Стример кричав, що зламав свою ногу. Пізніше він перепросив у глядачів і зупинив стрім.

Через понад рік після жахливої та прикрої травми стример нарешті повністю одужує. Він може повноцінно повернутися до улюбленої гри.

Щоправда, ми б порадили йому бути не настільки емоційним під час гри. Можливо, це захистить його від чергових травм.