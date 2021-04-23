Подорож у минуле та оновлений Верданськ: все про старт нового сезону у Call of Duty: Warzone

У відеогрі Call of Duty: Warzone вже розпочався третій сезон. Розробники представили оновлену мапу Верданськ та розповіли про інші зміни, які вже з'явилися у грі.

Третій сезон вже масштабно стартував у популярній відеогрі Call of Duty: Warzone. Розробники влаштували особливу тематичну подію та підірвали всім відомий Верданськ. Після цього королівська битва відправилася у середину вісімдесятих років.

Варто розпочати з того, що геймери тепер будуть проводити свої змагальні матчі на мапі Верданськ з 1984 року. За основу автори взяли стару версію цієї карти, але переробили більшість елементів. Тому зараз це місто вже не виглядає як зруйноване чи закинуте. Розробники вирішили змінити й пору року із зими на весну, а також серйозно оновили п'ять локацій на мапі та додали сім абсолютно нових. Звісно, вони провели й своєрідну реставрацію майже всіх достатньо стандартних місць (будинки, магазини, автозаправні станції).

З цікавого можна відзначити недобудований стадіон, аналог радіолокаційної станції "Дуга", соляні шахти та повністю функціонуючий фунікулер. Розмір загальної мапи розробники вирішили не змінювати, бо не захотіли робити її дуже незвичною для фанатів. Загалом це оновлення виглядає як класична робота над помилками чи перевірка певних ідей. Наприклад, кути у кімнатах зробили світлішими, додали більше вікон у будинки та ще чимало інших змін, які мають "оживити" мапу.

Трейлер третього сезону у Call of Duty: Warzone – відео

Повністю змінили й ГУЛАГ, бо тепер гравцям потрібно буде змагатися на достатньо просторій мапі Standoff з Call of Duty Black Ops 2. Також у грі зараз буде доступний режим Resurgence, у якому гравці відроджуються автоматично, якщо хоча б один зі членів їхньої команди живий. А на острові Відродження тепер можна створювати закриті змагальні матчі.

Також з цим оновленням у Call of Duty: Warzone з'явиться нова зброя та оперативники з Black Ops Cold War. З цікавого ще можна відзначити "нерф" деякої зброї, наприклад, FFAR1, M16, Tactical Rifle Charlie та пістолетів "Sykov". З повним списком всіх оновлень та змін у Call of Duty: Warzone можна ознайомитися за цим посиланням.

Рекламний трейлер третього сезону у Call of Duty: Warzone – відео