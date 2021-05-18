Віртуозна гра на FFAR: геймери у захваті від нового музичного скіна з Call of Duty: Warzone

Нещодавно у Call of Duty: Warzone з'явився новий тематичний набір косметичних предметів. Достатньо класична історія, але поява одного скіна спричинила справжній фурор у спільноті гравців у цю відеогру.

Нещодавно розробники відеогри Call of Duty: Warzone потішили шанувальників цього проєкту достатньо цікавими анонсами. Річ у тім, що вже 20 травня у цю гру завітають культові кіногерої: Джон Рембо та Джон Макклейн. Щоправда, в останні дні гравці у Call of Duty: Warzone обговорюють не появу цих персонажів.

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Варто розпочати з того, що розробники цього проєкту вирішили додати новий тематичний набір у цю відеогру. Цього разу він присвячений музичній темі й називається "Music Legend Mastercraft". До складу цього набору увійшло одразу вісім косметичних предметів, а коштує таке задоволення немало – 2400 CoD Points (ігрова валюта), а це приблизно 20 доларів (понад 500 гривень).

"Music Legend Mastercraft" / Скриншот з порталу COD Warzone Tracker

Напевно, уважні читачі вже можуть здогадатися, який же скін так сподобався геймерам. Звісно, йдеться про штурмову гвинтівку FFAR з назвою "Shredder", яка своєю появою спричинила справжній фурор серед гравців у цю популярну відеогру. Оригінальний запис з представленням цього скіна переглянуло вже майже 300 тисяч користувачів у твітері.

Геймерам дуже сподобався оригінальний та яскравий дизайн цієї штурмової гвинтівки. Формою вона нагадує стильну електрогітару, а збоку на цій зброї знаходиться невелика клавіатура із синтезатора чи іншого клавішного музичного інструменту. Сама гвинтівка виконана у біло-синіх кольорах, але з вкрапленнями золотистих елементів. Також є різноманітні перемикачі, тумблери, кнопки, кольорові планки, візерунки та навіть щось схоже на струни. Загалом ця зброя більше схожа на музичний інструмент, а не FFAR з Call of Duty: Warzone.

FFAR "Shredder" з Call of Duty: Warzone / Фото портал Call of Duty

Щоправда, найбільше вразив гравців навіть не такий оригінальний дизайн. Річ у тім, що розробники створили для цього скіна унікальну анімацію процесу огляду зброї. Спочатку оперативник скористається тумблером, який активує клавіатуру, а далі вже можна побачити та почути його віртуозну гру на цьому невеликому синтезаторі. Щоправда, насолодитися цією мелодією зможуть й вороги, тому з подібними "концертами" потрібно бути обережним.

Демонстрація FFAR "Shredder" з Call of Duty: Warzone – відео