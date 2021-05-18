Недавно разработчики видеоигры Call of Duty: Warzone порадовали поклонников этого проекта достаточно интересными анонсами. Дело в том, что уже 20 мая в эту игру заглянут культовые киногерои: Джон Рэмбо и Джон Макклейн. Правда, в последние дни игроки в Call of Duty: Warzone обсуждают не появление этих персонажей.

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Стоит начать с того, что разработчики этого проекта решили добавить новый тематический набор в эту видеоигру. На этот раз он посвящен музыкальной теме и называется "Music Legend Mastercraft". В состав этого набора вошло сразу восемь косметических предметов, а стоит такое удовольствие немало – 2400 CoD Points (игровая валюта), а это примерно 20 долларов (более 500 гривен).

"Music Legend Mastercraft" / Скриншот с портала COD Warzone Tracker

Наверное, внимательные читатели уже могут догадаться, какой же скин так понравился геймерам. Конечно, речь идет о штурмовой винтовке FFAR с названием "Shredder", которая своим появлением вызвала настоящий фурор среди игроков в эту популярную видеоигру. Оригинальную запись с представлением этого скина посмотрели уже почти 300 тысяч пользователей в твиттере.

Геймерам очень понравился оригинальный и яркий дизайн этой штурмовой винтовки. По форме она напоминает стильную электрогитару, а сбоку на этом оружии находится небольшая клавиатура с синтезатора или другого клавишного музыкального инструмента. Сама винтовка выполнена в бело-синих цветах, но с вкраплениями золотистых элементов. Также есть различные переключатели, тумблеры, кнопки, цветные планки, узоры и даже нечто похожее на струны. В общем это оружие больше похоже на музыкальный инструмент, а не FFAR с Call of Duty: Warzone.

FFAR "Shredder" с Call of Duty: Warzone / Фото портал Call of Duty

Правда, больше всего поразил игроков даже не такой оригинальный дизайн. Дело в том, что разработчики создали для этого скина уникальную анимацию процесса осмотра оружия. Сначала оперативник воспользуется тумблером, который активирует клавиатуру, а дальше уже можно увидеть и услышать его виртуозную игру на этом небольшом синтезаторе. Правда, насладиться этой мелодией смогут и враги, поэтому с подобными "концертами" нужно быть осторожным.

Демонстрация FFAR "Shredder" с Call of Duty: Warzone​ – видео