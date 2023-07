Геймер у свої 65 досягнув кумедної статистики, граючи в одну гру 15 років

У листопаді 2023 року виповниться вже 15 років з моменту виходу Call of Duty: World at War. Хоча сьогодні вона вже мало популярна, ми можемо говорити щонайменше про одного надзвичайно відданого фаната.

Мова про чоловіка у вже поважному 65-річному віці. Його син нещодавно вирішив поділитися статистикою свого батька в грі.

Статистика 65-річного геймера

Call of Duty: World at War – це п'ята основна серія франшизи Call of Duty, яка вийшла ще у 2008 році. World at War повернула серіал до оригінального сюжету Другої світової війни після повороту в Call of Duty 4: Modern Warfare.

Тепер, схоже, стало відомо чи не про найбільш відданого шанувальника гри. Чоловік у свої 65 вже майже протягом 15 років проводить свій вільний час у World at War.

Як помітно зі статистики, досвідчений геймер провів у грі понад 293 доби. А це майже 10 місяців без перестанку. Крім того, у його статистиці: