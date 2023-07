Геймер в свои 65 достиг забавной статистики, играя в одну игру 15 лет

В ноябре 2023 года исполнится уже 15 лет с момента выхода Call of Duty: World at War. Хотя сегодня она уже мало популярна, мы можем говорить по меньшей мере об одном чрезвычайно преданном фанате.

Речь о мужчине в уже почтенном 65-летнем возрасте. Его сын решил поделиться статистикой своего отца в игре.

Читайте также PIN-UP Foundation завершает гуманитарную миссию в Херсоне

Статистика 65-летнего геймера

Call of Duty: World at War – пятая основная серия франшизы Call of Duty, которая вышла еще в 2008 году. World at War вернула сериал к оригинальному сюжету Второй мировой войны после поворота в Call of Duty 4: Modern Warfare.

Теперь, похоже, стало известно едва ли не о самом преданном поклоннике игры. Человек в свои 65 уже почти в течение 15 лет проводит свое свободное время в World at War.

Как видно из статистики, опытный геймер провел в игре более 293 суток. А это почти 10 месяцев без перерыва. Кроме того, в его статистике: