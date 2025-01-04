Розробник Call of Duty розповів чому творці гри не відмовляться від "дивних" скінів

Один з розробників Call of Duty: Black Ops 6 прокоментував занепокоєння фанатів щодо засилля чудернацьких скінів та пояснив чому творці гри не відмовляться від цього шляху.

З роками серія CoD ставала все менш серйозною і якщо в перших іграх франшизи все було заточено на армійський реалізм, то останні проєкти пропонують гравцям зіграти за Ніккі Мінаж чи Снуп Доґґа, повідомляє 24 Канал.

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Чому від таких скінів не відмовляться

Такий підхід вже набрид частині шанувальників серії, але, схоже, що самих розробників все влаштовує.

Під час нещодавнього інтерв'ю для видання Dexerto заступник креативного директора Call of Duty: Black Ops 6 – Майлз Леслі підтвердив, що студія Treyarch продовжить випускати "дивні" скіни.

За словами спеціаліста, це відбувається тому, що бажання розважити має пріоритет над реалістичністю і так буде й надалі, адже розробники люблять "порушувати правила" на користь розваг.

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Водночас ігророб запевнив, що основні кампанії серії будуть зосереджені на серйозних історіях. Багатокористувацькі режими ж навпаки завжди дають більше творчої свободи, тому творці користуються цим для створення косметичних предметів чи нових персонажів.

Тим кого не влаштовує подібний підхід, Леслі нагадав, що зокрема серія Black Ops завжди включала "дивні" елементи, як-от режим гри Zombies, подорожі в часі, альтернативні часові виміри та інше.

З огляду на те, що така модель ще й приносить компанії величезні прибутки ми точно побачимо ще не один чудернацький скін в CoD в майбутньому.