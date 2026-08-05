Capcom готує подарунок до ювілею Resident Evil, а фанати вже планують його викрасти

Capcom готує грандіозне святкування 30-річчя культової серії горорів Resident Evil. Головною зіркою ювілейної виставки в Токіо стане реалістична статуя легендарного Леона Кеннеді, виконана в натуральну величину, що вже викликало бурхливу реакцію в мережі.

Повернення героя у реальний світ

Ювілейна експозиція Resident Evil 30th Anniversary Exhibition пройде з 30 жовтня по 24 грудня 2026 року в галереї Shibuya BEAM у Токіо. Квитки на подію надійшли у продаж ще 3 серпня, пише IGN. Організатори розділили виставку на кілька тематичних зон, серед яких Evidence of Horror з деталізованими моделями лиходіїв та The World of Resident Evil Theater для повного занурення в атмосферу всесвіту.

Статую Леона Кеннеді виставлять у залі Memories of Those Who Stood Against Them, присвяченій головним героям франшизи. Леон поповнить колекцію повнорозмірних фігур Capcom, де вже є Рю із Street Fighter та кумедний Паліко з Monster Hunter Wilds.

Попри те, що виставка ще не відкрилася, фанати в соціальних мережах уже почали змагатися в дотепності щодо долі експоната.

Це буде пограбування, про яке писатимуть у підручниках десятиліттями,

– прокоментував один із гравців у мережі X.

Інтернет-бешкетування та майбутнє серії

Користувачі масово жартують про те, що охороні галереї доведеться бути надзвичайно пильною. Багато хто натякає на надмірну привабливість персонажа, через що фігурі пророкують статус найбільш "атакованого" увагою об'єкта виставки.

Ця статуя Леона точно НЕ буде в безпеці,

– додала інша користувачка.

Окрім підготовки до виставки, Resident Evil переживає справжній ренесанс. Останні успіхи гри Resident Evil Requiem змусили Capcom переглянути прогнози прибутків у бік зростання, а ремейк Code Veronica вже зібрав понад 2 мільйони запитів у список бажаного в Steam.

Крім того, у вересні глядачі побачать нову кіноадаптацію від режисера Зака Креггера, яка має переосмислити класичну історію. Попри таку насиченість анонсами, саме фізичне втілення Леона Кеннеді стало головною темою для обговорень, доводячи, що за три десятиліття популярність героя лише зросла.