Возвращение героя в реальный мир

Юбилейная выставка Resident Evil 30th Anniversary Exhibition пройдет с 30 октября по 24 декабря 2026 года в галерее Shibuya BEAM в Токио. Билеты на мероприятие поступили в продажу еще 3 августа, пишет IGN. Организаторы разделили выставку на несколько тематических зон, среди которых Evidence of Horror с детализированными моделями злодеев и The World of Resident Evil Theater для полного погружения в атмосферу вселенной.

Статуя Леона Кеннеди будет выставлена в зале "Memories of Those Who Stood Against Them", посвященном главным героям франшизы. Леон пополнит коллекцию полноразмерных фигур Capcom, в которой уже есть Рю из Street Fighter и забавный Палико из Monster Hunter Wilds.

Несмотря на то, что выставка еще не открылась, фанаты в социальных сетях уже начали соревноваться в остроумии по поводу судьбы экспоната.

"Это будет ограбление, о котором будут писать в учебниках десятилетиями",

– прокомментировал один из игроков в сети X.

Интернет-шутки и будущее серии

Пользователи массово шутят о том, что охране галереи придется быть чрезвычайно бдительной. Многие намекают на чрезмерную привлекательность персонажа, поэтому фигуре пророчат статус самого "атакованного" вниманием объекта выставки.

Эта статуя Леона точно НЕ будет в безопасности,

– добавила другая пользовательница.

Помимо подготовки к выставке, Resident Evil переживает настоящий ренессанс. Последние успехи игры Resident Evil Requiem заставили Capcom пересмотреть прогнозы прибыли в сторону роста, а ремейк Code Veronica уже собрал более 2 миллионов запросов в список желаний в Steam.

Кроме того, в сентябре зрители увидят новую киноадаптацию от режиссера Зака Креггера, которая должна переосмыслить классическую историю. Несмотря на такую насыщенность анонсами, именно физическое воплощение Леона Кеннеди стало главной темой для обсуждений, доказывая, что за три десятилетия популярность героя только выросла.