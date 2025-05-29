CD Projekt уперше назвала сиквел Cyberpunk 2077 "Cyberpunk 2", але це офіційна назва

Польська студія CD Projekt у своєму свіжому фінансовому звіті вперше згадала сиквел Cyberpunk 2077 не за кодовою назвою Orion, а як "Cyberpunk 2". Попри це, компанія закликає не надавати цій згадці надмірного значення, адже назва ще не затверджена.

Старша PR-менеджерка CD Projekt Ола Сондей в коментарі для The Verge пояснила, що "Cyberpunk 2" – це лише умовне формулювання, яке означає наступну гру у всесвіті Cyberpunk, а не фінальний заголовок, розповідає 24 Канал.

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Варто згадати, що аналогічну позицію компанія займала і щодо The Witcher 4: спочатку уникаючи згадок, а згодом – офіційно закріпивши назву.

Що стосується дати виходу, то співгенеральний директор CD Projekt Міхал Новаковскі під час спілкування з інвесторами заявив, що від етапу препродакшну до релізу зазвичай минає чотири-п’ять років.

Водночас він наголосив, що кожен проєкт має свої особливості, які можуть вплинути на терміни. Таким чином, якщо орієнтуватися на типовий цикл, реліз Cyberpunk 2 можна очікувати не раніше 2028–2029 років, хоча інвестори вже озвучують і 2030–2031.

Станом на зараз над новою грою у всесвіті Cyberpunk працює 96 співробітників студії. Більшість розробників CD Projekt (422 особи) зосереджені на створенні наступної гри серії The Witcher, яка також перебуває у стадії препродакшну.

А тим часом команда CD Project готується до виходу Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch. Розробники вже показали геймплейний ролик гри на портативній консолі.