Гвинт повертається

Прихильники оригінальної гри, яка вийшла у 2015 році, добре пам'ятають, як карткові дуелі в тавернах часом затягували сильніше за полювання на монстрів. Цей успіх спонукав творців випустити окреме цифрове відгалуження у 2017 році, а у 2025 році перенести гру на реальні столи у вигляді настільної версії, пише IGN.

У Гвинті гравці змагаються з друзями у швидких дуелях, які поєднують майстерність із блефом та ретельним плануванням колоди,

– прокоментував розробник в офіційному описі настільної розваги від CD Projekt RED.

Після того, як один із шанувальників висловив сподівання на нову порцію карткових випробувань у прийдешньому DLC, офіційні представники студії вирішили не тримати інтригу.

Підтверджено,

– додав менеджер із роботи зі спільнотою та соціальних мереж польської компанії Марцін Лукашевський на своїй сторінці у соціальній мережі X.

Чого чекати від нового доповнення

Попри те, що з моменту виходу попереднього масштабного розширення "Кров і вино" у 2016 році минуло вже більше десяти років, автори готують повноцінне сюжетне доповнення. Реліз "Пісень минулого" запланували на 2027 рік. Воно стане важливим прологом для майбутньої четвертої частини франшизи, яку гравці побачать орієнтовно у 2028 році.

Розробники зазначають, що доповнення не буде повністю присвячене лише картам. Проте фанати вже зараз готуються до нових партій, адже оригінальну гру свого часу оцінили дуже високо – IGN поставив їй 9,3 бала з 10.

Більше деталей про майбутню історію Геральта автори розкриють зовсім скоро на презентації Opening Night Live під час Gamescom 2026.