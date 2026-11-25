Студія CD Projekt Red готує масштабну революцію для очікуваного продовження культової рольової серії. Розробники вирішили докорінно змінити підхід до оповідання сюжету в The Witcher 4.

Перехід до нової центральної постаті поставить перед гравцями зовсім інші емоційні завдання, розповіли розробники в інтерв'ю для Inven Global.

Новий погляд на звичний всесвіт

Сценаристи зазначають, що Ґеральт завжди виступав у ролі стриманого арбітра, який відсторонено оцінював складні ситуації.

Натомість Цірі діє імпульсивно та проявляє максимум почуттів під час ухвалення рішень, що змусить гравців глибше занурюватися в її особисті переживання.

Цірі не володіє такою спокійною стриманістю, як Ґеральт, і не ховає власні емоції. Вона значно гарячкуватіша та схильна ухвалювати рішення під впливом почуттів,

– заявив Марцін Блаха з CD Projekt Red.

Тим часом команда розробників опинилася у ситуації, яка дуже нагадує долю самої Цірі. Як героїня повинна перебрати естафету від Ґеральта, так і автори гри вимушені створити проєкт, який витримає порівняння з The Witcher 3: Wild Hunt.

З моменту виходу третьої частини минуло вже 11 років, тож розробники прагнуть зробити новий якісний стрибок у жанрі. Автори наголошують, що не збираються полегшувати тему чи спрощувати сюжетні лінії заради масового глядача.

Якщо ми позбавимо The Witcher її фірмової гостроти заради залучення ширшої аудиторії, гра у підсумку не сподобається нікому,

– прокоментував наративний директор CD Projekt Red Філіп Вебер.

Студія збереже дорослий тон розповіді, ставлячи складні запитання без готових і простих відповідей. Сценаристи застосують досвід розробки Cyberpunk 2077, щоб запропонувати гравцям ще більше нелінійних шляхів вирішення завдань та варіативності.

Кожен квест, навіть найменший, матиме унікальну ідею та власну атмосферу.

Попри велику перерву між релізами, франшиза продовжує активний розвиток. Попереду на шанувальників чекає доповнення Songs of the Past для The Witcher 3 Remastered, яке підготує ґрунт до повноцінного виходу The Witcher 4.