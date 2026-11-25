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Переход к новому главному герою поставит перед игроками совершенно иные эмоциональные задачи, рассказали разработчики в интервью для Inven Global.

Новый взгляд на привычную вселенную

Сценаристы отмечают, что Геральт всегда выступал в роли сдержанного арбитра, который отстраненно оценивал сложные ситуации.

В то же время Цири действует импульсивно и проявляет максимум эмоций при принятии решений, что заставит игроков глубже погружаться в ее личные переживания.

Цири не обладает такой спокойной сдержанностью, как Геральт, и не скрывает собственных эмоций. Она гораздо более вспыльчива и склонна принимать решения под влиянием чувств– заявил Марцин Блаха из CD Projekt Red.

Между тем команда разработчиков оказалась в ситуации, очень напоминающей судьбу самой Цири. Как героиня должна принять эстафету от Геральта, так и авторы игры вынуждены создать проект, который выдержит сравнение с The Witcher 3: Wild Hunt.

С момента выхода третьей части прошло уже 11 лет, поэтому разработчики стремятся сделать новый качественный скачок в жанре. Авторы подчеркивают, что не собираются смягчать тематику или упрощать сюжетные линии ради массового зрителя.

Если мы лишим The Witcher ее фирменной остроты ради привлечения более широкой аудитории, игра в итоге не понравится никому– прокомментировал нарративный директор CD Projekt Red Филипп Вебер.

Студия сохранит взрослый тон повествования, задавая сложные вопросы без готовых и простых ответов. Сценаристы воспользуются опытом разработки Cyberpunk 2077, чтобы предложить игрокам что-то еще большее – нелинейные пути решения задач и вариативность.

Каждый квест, даже самый маленький, будет иметь уникальную идею и собственную атмосферу.

Несмотря на большой перерыв между релизами, франшиза продолжает активно развиваться. Впереди поклонников ждет дополнение "Songs of the Past" для The Witcher 3 Remastered, которое подготовит почву для полноценного выхода The Witcher 4.