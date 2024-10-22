Нарешті визначено місце проведення головного турніру з Call of Duty у 2025 році

Call of Duty League готується до нового сезону, але наступне місце проведення все ще не було офіційно розкрите. Тут нам допомагають чутки, які вже назвали не лише країну, а й місто, яке прийматиме чемпіонат.

Де й коли

У низці повідомлень у соціальних мережах стверджувалося, що CDL Major відбудеться в Барселоні на початку лютого 2025 року. Це буде перший за багато років великий турнір Call of Duty League, який пройде в європейському місті, якщо вірити джерелам видання The Rotation.

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Сезон CDL 2025 року, який пройде на базі Black Ops 6 , розпочнеться в Барселоні.

, розпочнеться в Барселоні. Це буде місце проведення Major I, а впродовж року ми побачимо інші великі турніри в Торонто, Маямі та Далласі.

Також було заявлено, що у 2025 році відбудеться п'ятий Major , який потенційно може бути проведений у Чикаго.

, який потенційно може бути проведений у Чикаго. Про те, де відбудеться турнір COD Champs у 2025 році, поки що не повідомляється.

Цьогорічна Call of Duty League мала лише чотири мейджори і завершилася наприкінці липня, залишивши величезну прірву між цим сезоном і наступним. Якщо Major I не відбудеться до початку лютого, то між сезонами буде занадто велика прогалина, що є одним із найбільших каменів спотикання у змагальній спільноті Call of Duty.

Повернення CDL до Європи на Major називають "монументальною" подією і з нетерпінням очікують на початок.