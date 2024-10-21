Гра Indus отримала річну дорожню карту, яка демонструє її перетворення на кіберспорт і подальший розвиток у цьому напрямку. Зокрема, повідомляється про серію турнірів та інших заходів, об'єднаних назвою Clutch India Movement, пише eSportsInsider.

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Як це буде

Королівська битва, розроблена в Індії, зібрала 14 мільйонів попередніх реєстрацій ще до свого виходу. У день запуску компанія відзначила, що Indus очолила чарти безкоштовних ігор в App Store для iOS та Google Play Store.

Indus прагне відрізнити себе від інших представників жанру завдяки своїй "системі образи", що дозволяє гравцям оголошувати суперництво між собою. З моменту релізу було оголошено понад 200 000 "образ".

Тепер студія планує поєднувати турніри та ком'юніті-заходи для створення процвітаючої кіберспортивної спільноти. Крім того, SuperGaming активно заохочуватиме сторонніх організаторів до проведення заходів і турнірів Indus, надаючи для цього всі інструменти.

Перше офіційне змагання, Indus International Tournament, стартує в листопаді. Протягом чотирьох етапів найкращі індійські та міжнародні команди змагатимуться за призовий фонд у майже 300 000 доларів. У жовтні 2025 року відбудеться міжнародний турнір Indus International Mahasangram.

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Виходячи на ринок мобільного кіберспорту, Індія приєднається до таких проєктів, як Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Free Fire та PUBG Mobile (Battlegrounds Mobile India), які вже здобули популярність в Азії. Тож конкуренція буде високою.

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