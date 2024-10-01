Неочікувана пропозиція

Ініціатива під назвою "echess" просуватиме ідею про те, що шахи та кіберспорт повинні бути офіційно визнаними Міжнародним олімпійським комітетом як спорт, пише eSportsInsider. Наступним етапом стане своєрідне схрещування цих обох сфер, коли шахи й самі стануть кіберспортом.

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За всім цим стоїть Азійська шахова федерація (ACF), яка зробила відповідне оголошення на Олімпіаді FIDE в Будапешті, Угорщина. Партнером цього сміливого задуму виступає організація Checkmate Live, яка займається онлайн-трансляціями, збором даних про чемпіонати та їх результати, а також проведенням самих турнірів.

Ініціатива з шахів розпочнеться в жовтні 2024 року й передбачає проведення серії офіційних турнірів, а також освітніх заходів. У рамках партнерства національні федерації Азії отримають можливість проводити програми для шахістів та спільнот.

Ініціатива має на меті скористатися значним зростанням, яке цифрова шахова спільнота пережила за останні кілька років. Згідно з пресрелізом, з 2020 року кількість користувачів провідних онлайн-платформ з шахів збільшилася більш ніж на 400%.

У партнерстві з Checkmate Live ACF прагне відкрити нові можливості для зростання як у традиційних шахах, так і в кіберспортивних шахах.

Оскільки Абу-Дабі прийматиме шахову Олімпіаду 2028 року, ACF вважає, що час для цієї ініціативи працює на її користь. Організація розглядає це як можливість продемонструвати регіон з погляду шахів та кіберспорту й стати світовим лідером цього напрямку.

Шейх Султан бін Халіфа бін Султан Аль Нахайян, президент Азійської шахової федерації, був присутній на Олімпіаді FIDE й заявив у своєму вступному слові: "Оскільки Азійська шахова федерація добре відома своїми ініціативами, я хотів би скористатися цією можливістю, щоб закликати всіх нас бути першопрохідцями в електронних шахах".

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