Як голосувати

У списку досить багато номінацій. Наприклад, найкращий творець контенту на тему кіберспорту, найкращий гравець на ПК, найкращий коментатор, найкращий гонщик, тренер року, найкраща служба трансляції та найкраща подія року, і звісно ж, найкраща команда і кіберспортивна організація. Повний список ви можете знайти на сайті голосування, пише Games 24. Там же доступне й голосування.

Серед списку кандидатів легко можна знайти українську організацію NAVI. Вона доступна для голосування в другому блоці під назвою "Esports Team of the Year" (Кіберспортивна команда року) та в шостому блоці під назвою "Esports Organisation of the Year" (Кіберспортивна організація року).

У першій категорії суперниками NAVI є T1 (команда League of Legends), Team Falcons (Dota 2), Edward Gaming (Valorant), w7m esports (Rainbow Six: Seige), GenG (League of Legends), G2 (Rocket League), Team BDS (Rocket League), Team Liquid (Dota 2) і Optic Texas (Call of Duty).

У другій українці змагаються за першість із Team Falcons, G2 Esports, Team Liquid, Team Vitality, GenG, T1, Team Spirit і Fnatic.

Як зазначили на офіційному сайті NAVI, разом із голосуванням вам потрібно буде заповнити невелику анкету. Крім того, кожного дня ви можете оновлювати та доповнювати свій вибір.

Голосування буде доступне до 7 листопада 2024 року, після чого організатори пізніше оголосять переможців.

