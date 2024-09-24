Токсичній поведінці не місце в кіберспорті

Метою цієї співпраці називають заохочення геймерів створювати позитивне середовище під час участі в звичайних і змагальних матчах, пише eSportsInsider.

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Ініціатива, відома як "Менше палайте, більше грайте", передбачає появу на рекламних матеріалах гравців у Counter-Strike з команди Astralis, які "взяли на себе зобов'язання проти токсичності". Що саме це означає на практиці, незрозуміло, але мова може йти, наприклад, про відмову від нецензурної лексики під час ігор і максимально приязні публічні стосунки з суперниками.

Іншою стороною цієї кампанії є рекламна знижка на ряд ігрових товарів, доступних на вебсайті Elgiganten. Цікавим моментом є те, що коди для отримання цих знижок мають довжину в понад 100 символів і фактично складають повноцінну фразу з посилом проти токсичності в мережі й поза нею. Це повинно змусити геймерів "замислитися над важливістю позитивної поведінки".

Я в захваті від того, що ми привертаємо увагу до поведінки в інтернеті, особливо до жорсткого тону в ігровій спільноті. Як батько двох маленьких дітей, які щойно увійшли в цифровий світ, я знаю, наскільки важливо подавати позитивний приклад у просторі, де все ще домінують мова ненависті, токсичність та сексизм,

– заявив Фредерік Брандт, творець контенту для Astralis.

Брандт каже, що кінцевою метою кампанії є забезпечити нульову толерантність до токсичної поведінки й встановити вищі стандарти для наступного покоління.

Ця ініціатива — не перша співпраця Astralis та Elgiganten. У серпні 2023 року сторони уклали іншу угоду, яка триватиме до 2026 року.

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