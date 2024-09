Тепер офіційно

Riot Games підтвердили, що новий трек Linkin Park під назвою "Heavy is the Crown" звучатиме на чемпіонаті світу з League of Legends, як новий гімн турніру. Щороку організатори вибирають нових виконавців та пісні, щоб представляти змагання, а участь Linkin Park стане одним із перших великих заходів гурту з моменту їхнього гучного повернення.

Гімни League of Legends World Championship зазвичай збирають сотні мільйонів прослуховувань у мережі й миттєво стають хітами. В останні роки їх надавали одні з найвідоміших гуртів та сольних виконавців – Lil Nas X, NewJeans, Imagine Dragons та Pvris.

Heavy is the Crown – один із найновіших треків Linkin Park, взятий з першого нового альбому гурту "From Zero". Група виконає її в новому складі після того, як представила вокалістку Емілі Армстронг, яка замінила Честера Беннінгтона після його трагічної смерті у 2017 році.

Прем'єра пісні Heavy is the Crown, яка, як очікується, стане одним з найкращих гімнів LoL Worlds за останні роки, відбудеться завтра, 24 вересня, на YouTube. Ви можете встановити нагадування й прослухати трек, як тільки він вийде.

Очікуйте на прем'єру треку Heavy Is The Crown: відео

Але почути пісню можна вже зараз, оскільки група нещодавно грала її на концерті в Гамбурзі, Німеччина. Глядачі зняли на відео шматок її виконання й опублікували в TikTok:

Нагадаємо, цьогорічний чемпіонат розгорнеться на O2 Arena в Лондоні, Англія. З 25 вересня по 2 листопада найкращі команди світу з League of Legends зберуться на цій арені, щоб отримати свій шанс виграти головний приз у розмірі 445 000 доларів. Це одна з найбільших подій у кіберспортивному календарі, а минулорічна подія побила світові рекорди глядацької аудиторії.

