Призовий фонд

Оскільки League of Legends є однією з найбільших кіберспортивних дисциплін у світі, призовий фонд турніру також немалий. Загальна сума, яку розділять учасники між собою, складає 2 250 000 доларів. Це лише трохи менше, ніж цьогорічний призовий фонд The International 2024 (Dota 2), який становить 2 357 997 доларів.

Як розподіляться гроші:

  • 1 місце: 450 000 доларів.
  • 2 місце: 360 000 доларів.
  • 3 і 4 місця: 180 000 доларів.
  • 5 і 8 місця: 101 250 доларів.
  • 9 і 11: 78 750 доларів.
  • 12-14: 67 500 доларів.
  • 15-16: 56 250 доларів.
  • 17-18: 39 375 доларів.
  • 19-20: 22 500 доларів.

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Дата проведення і формат

Турнір пройде з 25 вересня 2024 року по 2 листопада.

  • Формат і структура турніру розпочнеться з Етапу 1 (Play-In), де вісім команд змагатимуться одна проти одної. Всі команди будуть розбиті на дві групи з подвійним вибуванням з матчами за принципом "найкращий з трьох". Команди, що програли у верхньому раунді 2, зіграють з командами-переможцями нижнього раунду 1 з іншого набору команд. Чотири найкращі команди пройдуть до Етапу 2.
  • Після Етапу 1 розпочнеться Етап 2, у якому візьмуть участь 16 команд. Етап буде проходити у швейцарському форматі з п'ятьма раундами. Наприкінці кожного раунду буде проведено жеребкування, і команди, які здобудуть три перемоги, перейдуть до Етапу 3. Команда, яка зазнає трьох поразок, вибуває з турніру. Кваліфікаційні матчі та матчі на виліт проводяться за принципом "найкращий з трьох", тоді як всі інші матчі — за принципом "найкращий з одного".
  • Після Етапу 2 відбудеться фінальний етап, Етап 3 (Knockout). Цей етап складатиметься з восьми команд, що прийшли з Етапу 2, і буде складатися з матчів на виліт. Усі матчі відбуватимуться за принципом "найкращий з п'яти".

Учасники

У League of Legends Worlds беруть участь чимало команд з усього світу, деякі з них були запрошені, а деякі пройшли кваліфікацію на попередніх турнірах у 2024 році. Усі команди, які беруть участь у League Worlds – далі.

Відбір на швейцарському етапі:

  • Hanwha Life Esports.
  • Gen.G.
  • Bilibili Gaming.
  • Top Esports.
  • LNG Esports.
  • Weibo Gaming.
  • G2 Esports.
  • Fnatic.
  • FlyQuest.
  • Team Liquid.
  • Додаткові команди ще уточнюються.

Пройшли відбір на сцену плей-офф:

  • MAD Lions KOI.
  • 100 Thieves.
  • PSG Talon.
  • Fukuoka SoftBank HAWKS Gaming.
  • GAM Esports.
  • Viking Esports.
  • paiN Gaming.
  • Movistar R7.

Де дивитися League of Legends Worlds

Протягом усього турніру League Worlds транслюватиметься в прямому ефірі на офіційному каналі Riot Games у Twitch.