Призовий фонд
Оскільки League of Legends є однією з найбільших кіберспортивних дисциплін у світі, призовий фонд турніру також немалий. Загальна сума, яку розділять учасники між собою, складає 2 250 000 доларів. Це лише трохи менше, ніж цьогорічний призовий фонд The International 2024 (Dota 2), який становить 2 357 997 доларів.
Як розподіляться гроші:
- 1 місце: 450 000 доларів.
- 2 місце: 360 000 доларів.
- 3 і 4 місця: 180 000 доларів.
- 5 і 8 місця: 101 250 доларів.
- 9 і 11: 78 750 доларів.
- 12-14: 67 500 доларів.
- 15-16: 56 250 доларів.
- 17-18: 39 375 доларів.
- 19-20: 22 500 доларів.
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Дата проведення і формат
Турнір пройде з 25 вересня 2024 року по 2 листопада.
- Формат і структура турніру розпочнеться з Етапу 1 (Play-In), де вісім команд змагатимуться одна проти одної. Всі команди будуть розбиті на дві групи з подвійним вибуванням з матчами за принципом "найкращий з трьох". Команди, що програли у верхньому раунді 2, зіграють з командами-переможцями нижнього раунду 1 з іншого набору команд. Чотири найкращі команди пройдуть до Етапу 2.
- Після Етапу 1 розпочнеться Етап 2, у якому візьмуть участь 16 команд. Етап буде проходити у швейцарському форматі з п'ятьма раундами. Наприкінці кожного раунду буде проведено жеребкування, і команди, які здобудуть три перемоги, перейдуть до Етапу 3. Команда, яка зазнає трьох поразок, вибуває з турніру. Кваліфікаційні матчі та матчі на виліт проводяться за принципом "найкращий з трьох", тоді як всі інші матчі — за принципом "найкращий з одного".
- Після Етапу 2 відбудеться фінальний етап, Етап 3 (Knockout). Цей етап складатиметься з восьми команд, що прийшли з Етапу 2, і буде складатися з матчів на виліт. Усі матчі відбуватимуться за принципом "найкращий з п'яти".
Учасники
У League of Legends Worlds беруть участь чимало команд з усього світу, деякі з них були запрошені, а деякі пройшли кваліфікацію на попередніх турнірах у 2024 році. Усі команди, які беруть участь у League Worlds – далі.
Відбір на швейцарському етапі:
- Hanwha Life Esports.
- Gen.G.
- Bilibili Gaming.
- Top Esports.
- LNG Esports.
- Weibo Gaming.
- G2 Esports.
- Fnatic.
- FlyQuest.
- Team Liquid.
- Додаткові команди ще уточнюються.
Пройшли відбір на сцену плей-офф:
- MAD Lions KOI.
- 100 Thieves.
- PSG Talon.
- Fukuoka SoftBank HAWKS Gaming.
- GAM Esports.
- Viking Esports.
- paiN Gaming.
- Movistar R7.
Де дивитися League of Legends Worlds
Протягом усього турніру League Worlds транслюватиметься в прямому ефірі на офіційному каналі Riot Games у Twitch.