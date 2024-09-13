Призовой фонд

Поскольку League of Legends является одной из крупнейших киберспортивных дисциплин в мире, призовой фонд турнира также немалый. Общая сумма, которую разделят участники между собой, составляет 2 250 000 долларов. Это лишь немного меньше, чем нынешний призовой фонд The International 2024 (Dota 2), который составляет 2 357 997 долларов.

Как распределятся деньги:

1 место: 450 000 долларов .

. 2 место: 360 000 долларов.

3 и 4 места: 180 000 долларов.

5 и 8 места: 101 250 долларов.

9 и 11: 78 750 долларов.

12-14: 67 500 долларов.

15-16: 56 250 долларов.

17-18: 39 375 долларов.

19-20: 22 500 долларов.

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Дата проведения и формат

Турнир пройдет с 25 сентября 2024 года по 2 ноября.

Формат и структура турнира начнется с Этапа 1 (Play-In), где восемь команд будут соревноваться друг против друга. Все команды будут разбиты на две группы с двойным выбыванием с матчами по принципу "лучший из трех". Команды, проигравшие в верхнем раунде 2, сыграют с командами-победителями нижнего раунда 1 из другого набора команд. Четыре лучшие команды пройдут в Этап 2.

После Этапа 1 начнется Этап 2, в котором примут участие 16 команд. Этап будет проходить в швейцарском формате с пятью раундами. В конце каждого раунда будет проведена жеребьевка, и команды, которые получат три победы, перейдут в Этап 3. Команда, которая потерпит три поражения, выбывает из турнира. Квалификационные матчи и матчи на вылет проводятся по принципу "лучший из трех", тогда как все остальные матчи — по принципу "лучший из одного".

После Этапа 2 состоится финальный этап, Этап 3 (Knockout). Этот этап будет состоять из восьми команд, пришедших из Этапа 2, и будет состоять из матчей на вылет. Все матчи будут проходить по принципу "лучший из пяти".

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Участники

В League of Legends Worlds участвуют немало команд со всего мира, некоторые из них были приглашены, а некоторые прошли квалификацию на предыдущих турнирах в 2024 году. Все команды, которые участвуют в League Worlds – далее.

Отбор на швейцарском этапе:

Hanwha Life Esports.

Gen.G.

Bilibili Gaming.

Top Esports.

LNG Esports.

Weibo Gaming.

G2 Esports.

Fnatic.

FlyQuest.

Team Liquid.

Дополнительные команды еще уточняются.

Прошли отбор на сцену плей-офф:

MAD Lions KOI.

100 Thieves.

PSG Talon.

Fukuoka SoftBank HAWKS Gaming.

GAM Esports.

Viking Esports.

paiN Gaming.

Movistar R7.

Где смотреть League of Legends Worlds

На протяжении всего турнира League Worlds будет транслироваться в прямом эфире на официальном канале Riot Games в Twitch.