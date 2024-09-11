Главные детали турнира

BLAST R6 Major обещает стать одним из самых ярких в истории. В нем примут участие буквально лучшие команды, которые когда-либо касались Rainbow Six, так что фанатам не стоит ожидать ничего другого, кроме ожесточенного противостояния за призовые.

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Событие состоится в Монреале, в зале Verdun Auditorium, и будет транслироваться в прямом эфире на официальном канале Rainbow Six Siege в Twitch, где зрители смогут присутствовать бесплатно, не выходя из собственных домов.

Даты проведения – с 7 по 17 ноября 2024 года

Турнир имеет приличный призовой фонд в 750 000 долларов, за который будут бороться игроки.

Вот официальное распределение:

1 место: 350 000 долларов .

. 2 место: 260 000 долларов.

3 и 4 места: 200 000 долларов.

5-8 места: 170 000 долларов.

9-11 места: 105 000 долларов.

12-14 места: 65 000 долларов.

15-16 места: 55 000 долларов.

17-20 места: 45 000 долларов.

Структура и формат турнира. Весь турнир BLAST R6 Major Montreal 2024 будет проходить в три этапа. Каждая фаза будет состоять из разных этапов и форматов, а финальная фаза будет иметь Гранд-финал.

Расписание:

Этап 1: 7-8 ноября 2024 года.

Этап 2: 10-13 ноября 2024 года.

Этап 3: 15-17 ноября 2024 года (четвертьфиналы и полуфиналы, гранд-финал).

Команды-участницы турнира

Всего ожидается 20 команд. Но списки пока не предоставляют, ограничиваясь лишь обещаниями, что это будут лучшие из лучших.

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