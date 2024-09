Как голосовать

В списке достаточно много номинаций. Например, лучший создатель контента на тему киберспорта, лучший игрок на ПК, лучший комментатор, лучший гонщик, тренер года, лучшая служба трансляции и лучшее событие года, и конечно же, лучшая команда и киберспортивная организация. Полный список вы можете найти на сайте голосования, пишет Games 24. Там же доступно и голосование.

Смотрите также Две компании запускают масштабную инициативу для борьбы с токсичностью в играх и киберспорте

Среди списка кандидатов легко можно найти украинскую организацию NAVI. Она доступна для голосования во втором блоке под названием "Esports Team of the Year" (Киберспортивная команда года) и в шестом блоке под названием "Esports Organisation of the Year" (Киберспортивная организация года).

В первой категории соперниками NAVI являются T1 (команда League of Legends), Team Falcons (Dota 2), Edward Gaming (Valorant), w7m esports (Rainbow Six: Seige), GenG (League of Legends), G2 (Rocket League), Team BDS (Rocket League), Team Liquid (Dota 2) и Optic Texas (Call of Duty).

Во второй украинцы соревнуются за первенство с Team Falcons, G2 Esports, Team Liquid, Team Vitality, GenG, T1, Team Spirit и Fnatic.

Как отметили на официальном сайте NAVI, вместе с голосованием вам нужно будет заполнить небольшую анкету. Кроме того, каждый день вы можете обновлять и дополнять свой выбор.

Голосование будет доступно до 7 ноября 2024 года, после чего организаторы позже объявят победителей.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов’язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!