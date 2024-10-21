Игра Indus получила годовую дорожную карту, которая демонстрирует ее превращение в киберспорт и дальнейшее развитие в этом направлении. В частности, сообщается о серии турниров и других мероприятий, объединенных названием Clutch India Movement, пишет eSportsInsider.

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Как это будет

Королевская битва, разработана в Индии, собрала 14 миллионов предварительных регистраций еще до своего выхода. В день запуска компания отметила, что Indus возглавила чарты бесплатных игр в App Store для iOS и Google Play Store.

Indus стремится отличить себя от других представителей жанра благодаря своей "системе образа", позволяющей игрокам объявлять соперничество между собой. С момента релиза было объявлено более 200 000 "образов".

Теперь студия планирует совмещать турниры и комьюнити-мероприятия для создания процветающего киберспортивного сообщества. Кроме того, SuperGaming будет активно поощрять сторонних организаторов к проведению мероприятий и турниров Indus, предоставляя для этого все инструменты.

Первое официальное соревнование, Indus International Tournament, стартует в ноябре. В течение четырех этапов лучшие индийские и международные команды будут соревноваться за призовой фонд в почти 300 000 долларов. В октябре 2025 года состоится международный турнир Indus International Mahasangram.

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Выходя на рынок мобильного киберспорта, Индия присоединится к таким проектам, как Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Free Fire и PUBG Mobile (Battlegrounds Mobile India), которые уже получили популярность в Азии. Поэтому конкуренция будет высокой.

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