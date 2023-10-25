Залишилося недовго: Amazon назвала дату виходу серіалу Fallout

Amazon заявила, що прем'єра серіалу Fallout – екранізації популярної франшизи рольових відеоігор Bethesda – вийде вже в першій половині 2024 року. До слова, творці серіалу обрали дуже символічну дату.

Серіал вийде ексклюзивно на Prime Video. Тож шанувальникам культової серії відеоігор, які з нетерпінням чекають екранізації Fallout, варто подбати про підписку.

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Дата виходу серіалу Fallout

Як повідомила компанія Amazon, серіал за мотивами Fallout вийде на екрани вже 12 квітня 2024 року. Ця дата відома серед шанувальників Fallout як Fallout Day – внутрішньоігрова дата, яка знаменує початок Великої війни, що перетворить світ на ядерну пустелю.

Виконавчий продюсер та гейм-директор Bethesda Тодд Ховард є виконавчим продюсером серіалу. У проєкті знімалися актори:

Елла Парнелл (Відома за серіалом "Шершні"),

Уолтон Гоггінс ("Мерзенна вісімка"),

Аарон Мотен ("Звільнення"),

Мойзес Аріас ("Король Стейтен-Айленда"),

Кайл Маклахлен ("Твін Пікс"),

Савін Чоудхурі ("Батьківщина").

Amazon уточнила, що серіал буде оригінальною історією, дія якої розгортається в майбутньому в постапокаліптичній версії Лос-Анджелеса. Серіал розглядатиметься як канонічне доповнення до існуючої ігрової франшизи.

Поки що досі немає інформації про те, скільки серій буде в серіалі, і як виглядатиме графік виходу нових епізодів після прем’єри. Трейлер шанувальники також поки не бачили.