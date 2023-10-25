Сериал выйдет эксклюзивно на Prime Video. Так что поклонникам культовой серии видеоигр, которые с нетерпением ждут экранизации Fallout, стоит позаботиться о подписке.

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Дата выхода сериала Fallout

Как сообщила компания Amazon, сериал по мотивам Fallout выйдет на экраны уже 12 апреля 2024 года. Эта дата известна среди поклонников Fallout как Fallout Day – внутриигровая дата, знаменующая начало Великой войны, которая превратит мир в ядерную пустыню.

Исполнительный продюсер и гейм-директор Bethesda Тодд Ховард – исполнительный продюсер сериала. В проекте снимались актеры:

Элла Парнелл (известная по сериалу "Шершни"),

Уолтон Гоггинс ("Мерзкая восьмерка"),

Аарон Мотен ("Увольнение"),

Мойзес Ариас ("Король Стейтен-Айленда"),

Кайл Маклахлен ("Твин Пикс"),

Савин Чоудхури ("Родина").

Amazon уточнила, что сериал будет оригинальной историей, действие которой разворачивается в будущем в постапокалиптической версии Лос-Анджелеса. Сериал будет рассматриваться как каноническое дополнение к существующей игровой франшизе.

Пока еще нет информации о том, сколько серий будет в сериале, и как будет выглядеть график выхода новых эпизодов после премьеры. Трейлер поклонники тоже пока не видели.