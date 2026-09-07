У грі Chalk Warfare гравці не отримають готове спорядження, а будуть змушені самотужки намалювати зброю крейдою прямо на стіні, після чого забрати її та піти у бій, повідомляє 24 Канал.

Від приколів на YouTube до повноцінного шутера

Амбітний проєкт виріс із культової серії однойменних короткометражних фільмів на YouTube, яку режисери та спеціалісти з ефектів Сем Вікерт та Ерік Уйс запустили ще у 2012 році. За весь час чотири епізоди франшизи зібрали понад 350 мільйонів переглядів. Тепер автори вирішили перенести цей унікальний досвід у світ віртуальних розваг, перетворивши кінематографічні спецефекти на реальний геймплей.

Головна фішка Chalk Warfare полягає в тому, що розробники не використовують готові шаблони. Вони створили унікальний алгоритм розпізнавання малюнків у реальному часі на базі штучного інтелекту.

Гра аналізує ескіз гравця за лічені мілісекунди та миттєво матеріалізує його в руках персонажа. Штучний інтелект самостійно прораховує, як саме герой триматиме зброю, де будуть його руки, а також як відбуватиметься процес перезаряджання. Кожна деталь на малюнку має значення.

Коли ви домальовуєте до автомата переднє руків'я, гра автоматично змінює анімацію тримання та фізику стрільби. Додатковий приціл збільшить масштаб під час цілювання, глушник приховає звуки пострілів, а магазин більшої місткості додасть боєприпасів, хоча й сповільнить перезаряджання. Ви навіть можете намалювати гак на кінці ствола, щоб чіплятися за стіни та швидко пересуватися картою.

Свіжий трейлер гри: дивіться відео

Ми завжди хотіли, щоб це була гра, але знали, що маємо зробити все правильно,

– прокоментував співавтор оригінального серіалу та розробник Сем Вікерт.

Гравці можуть створювати власні креслення у спеціальному редакторі поза матчем, тестувати їх та ділитися ними з друзями чи завантажувати роботи спільноти . Проте використання готових креслень під час бою коштує місцевої валюти – крейди, кількість якої гра жорстко обмежує.

Якщо гравець хоче заощадити ресурси, він може спробувати намалювати зброю від руки з пам'яті прямо поміж перестрілки. У такому разі створення екіпірування буде абсолютно безкоштовним.

Розробники підготували шість різноманітних режимів гри, серед яких класичні Team Deathmatch, Control Point та King of the Hill. Окрім цього, на гравців чекає унікальна Battle Royale, де той, хто першим дістанеться до важливої точки на мапі, зможе намалювати щось дійсно величезне, а також Blueprint Lottery – в якій гра випадковим чином визначає доступне спорядження, змушуючи гравців адаптуватися на ходу.

Щоденник розробки: перегляньте ролик

Шлях до створення гри виявився непростим і тривав кілька років. Автори випробували безліч концепцій, зокрема версію від третьої особи та варіанти з готовими шаблонами зброї, але щоразу відмовлялися від них через недостатню свободу творчості. Лише розробка власної нейромережі дозволила втілити задум у життя.

Наразі дати релізу гри в Steam ще немає, але після свіжих відео ігрового процесу, що з'явилися у мережі, чимало геймерів вирішили додати шутер в список бажаного.