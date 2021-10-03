Розробник із Dejima Games та видавці Thunderful оголосили, що їхній майбутній екшн-платформер Firegirl: Hack'n Splash Rescue з'явиться у Steam та на консолях наприкінці року.

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Геймерам у мережі припав до душі своєрідний художній стиль майбутньої новинки, у якому майже 8-бітні спрайти 2D-персонажів яскраво виділяються з більш звичного 3D-середовища.

Безпосередньо у грі гравцям доведеться мати справу з вогнем, але не кожне полум'я є таким, яким здається на перший погляд. Хитрі піро-монстри, яких можна знайти по всьому місту, завдають чимало шкоди його мирним громадянам.

Проте лише міськими пейзажами у Firegirl: Hack'n Splash Rescue не обмежаться, окрім метро та класичних будівель, геймерам також доведеться боротися з нищівними лісовими пожежами. У розпорядженні милої пожежниці буде шланг з настільки високим тиском води, що Firegirl зможе використовувати його як реактивний рюкзак, а також пожежна сокира, за допомогою якої можна пробиватися крізь перешкоди та завали.

Трейлер гри Firegirl: Hack'n Splash Rescue



Між ліквідацією пожеж гравець також зможе використовувати отриману винагороду для оновлення пожежної частини, найму корисного персоналу та, звичайно, оплати зарплатних рахунків. Кожна місія матиме трихвилинний ліміт часу, що змусить геймерів докладати чимало зусиль, щоб врятувати якомога більше людей.

Жюльєн Рібассен, засновник студії Dejima, заявив, що розробники "хотіли вловити відчуття неминучої небезпеки, що постає перед цим стихійним лихом, і перетворити його на химерну аркадну пригоду". Чи вдався творцям їх задум геймери зможуть дізнатися вже 14 грудня 2021 року на PlatStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S та Nintendo Switch. Користувачі ПК можуть прямо зараз спробувати демоверсію проєкту, яка буде доступна до 10 жовтня.