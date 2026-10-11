Під час заходу New York Comic Con 2026 Чарлі Кокс викрив новий таємничий проєкт SEGA, над яким працював десятки годин, повідомляє IGN у X.

Швидке повернення на геймерські екрани

Актор дав коментар журналістам, обмовившись про свою нову роль у світі відеоігор. За словами Кокса, він уже записав десятки годин матеріалу для ще не анонсованої гри SEGA.

Цікавою інформацією стало те, що розробники вочевидь не здогадувалася про британське походження зірки та були вельми здивовані, почувши акцент Чарлі.

Вони розраховували на американця, але тепер мені доводиться записувати 40 годин реплік з американським акцентом, до якого я навіть не готувався,

– прокоментував актор.

Фрагмент розмови: дивіться відео

Для Чарлі Кокса це вже не перше занурення у світ геймінгу. Раніше актор здобув чимало нагород та визнання критиків за озвучення персонажа Гюстава в популярній рольовій грі Clair Obscur: Expedition 33 від студії Sandfall Interactive.

Після цього успіху артист неодноразово заявляв про бажання розширювати свою участь у великих відеоігрових проєктах, хоча стверджує, що в разі екранізації гри роль його персонажа має отримати інший актор.

Паралельно із роботою у студії озвучення актор знімається у новому серіалі про Шибайголову для Marvel, зберігаючи дуже насичений робочий графік.

Масштаб виконаної роботи викликав бурхливе обговорення серед геймерів у соцмережах. Величезна кількість матеріалу свідчить про участь Кокса у масштабному сюжетному проєкті, тож фанати SEGA сходяться на думці, що скоріше за все, мова про якусь з двох серій: Persona чи Yakuza.

Наразі ані розробники, ані сам виконавець чи видавець не розкривають офіційної назви гри, тож залишається лише чекати.