Часові рамки та трохи історії: Bethesda заінтригувала фанатів новою інформацією про Starfield

Один із головних гейм-дизайнерів студії у короткому відео розповів шанувальникам нові деталі про світ космічної RPG. Детальніше у матеріалі.

Студія Bethesda Softworks опублікувала новий ролик про свою майбутню космічну RPG Starfield. У трейлері один з провідних дизайнерів студії Еміль Пальяруло поділився цікавими деталями про майбутню гру та передумовами її сюжету.

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Перш за все розробник повідомив про те що події Starfield матимуть місце у невеличкій частині одного із рукавів галактики Чумацький Шлях, розташованому за 50 світлових років від нашої Сонячної системи. Окрім світлових, гру від реальності відділятимуть і календарні роки, адже у світі The Settled Systems (Освоєні системи – таку назву отримала космічна система гри) триватиме 2330 рік.

У ньому суспільство переживатиме крихкий мир, насилу здобутий після нищівної громадянської війни, що відбулася кілька десятиліть тому між двома найбільшими фракціями – Об'єднаними колоніями та Freestar Collective (Співдружність Вільних Зірок). Проте десятки планет все ще кишать різноманітними загрозами: від позаземних форм життя до релігійних фанатиків – і з усіма ними гравцям доведеться зіткнутися, досліджуючи світ системи як новий член організації Constellation (Сузір'я).

Новий ролик про Starfield

Окрім інформації про сетинг розробники також поділилися концепт-артами локацій гри, які, слід зауважити, виглядають просто блискуче.

Усі ці деталі малюють в уяві цікаву картину того як виглядатиме та працюватиме поки що таємничий світ Starfield. Оскільки до випуску амбітної RPG залишилося трохи більше як рік часу, Bethesda може почати ділитися більш масштабними деталями сюжету та елементами ігрового процесу вже у найближчому майбутньому.

Starfield планується до релізу 11 листопада 2022 року на PC та Xbox Series X|S.